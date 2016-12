Connect-R, dat afara de la Antena 1. Sefii s-au saturat de "toanele" lui! Din 2016, Connect-R ar putea disparea de la Antena 1. Se pare ca artistul si-a exprimat intotdeauna parerea vizavi de hotararile luate de producatori. De asemenea, Connect-R este o persoana sincera, care mereu spune lucrurilor pe nume si nu se sf...

Connect-R, primele marturisiri despre probleme de sanatate ale fiicei sale! stiri Connect-R » In urma cu cateva luni, Connect-R si sotia sa, Misha, au trecut prin clipe de groaza. Fiica lor, Maya, a avut mari probleme de sanatate. Cei doi artisti s-au speriat teribil de tare, insa in cele din urma totul a revenit la normal, deoarece, dupa...

Misha, transformare spectaculoasa. Uite cum arata acum sotia lui Connect-R! stiri Connect-R » Misha, sotia lui Connect-R, este mai frumoasa pe zi ce trece. In doar un an, artista si-a schimbat look-ul radical si este o adevarata bomba sexy. In urma sarcinii, Misha se ingrasase peste 20 de kilograme. Aproape un an s-a chinuit sa slabeasca,...

Connect-R: "Urma sa cant in club Colectiv!" stiri Connect-R » Connect-R trebuia sa cante in Club Colectiv. Artistul a facut acesta marturisire-soc la concertul caritabil care a avut loc miercuri noapte. Artistul ar fi trebuit sa cante in Colectiv, tot la lansarea unui album, la doar cateva zeci de ora dista...

Motivul cutremurator pentru care sotia lui Connect-R s-a tuns scurt! stiri Connect-R » In urma cu cateva saptamani, Misha si Connect-R au trecut printr-o perioada foarte grea. Aflasera ca fetita lor, Maya, ar putea suferi de o boala foarte grava. Au trecut prin momente de panica maxima, iar stresul si-a spus cuvantul asupra lor. ...

Fetita lui Connect-R, grav bolnava. Artistul a slabit 10 kilograme si si-a amanat concertele stiri Connect-R » Presa mondena vorbeste de cateva saptamani despre o boala grava de care ar suferi fetita lui Connect-R si a Mishei. Artistul nu a confirmat deocamdata daca zvonurile sunt adevarate, insa suferinta se vede mai degraba pe trupul sau si al sotiei sale. ...

Connect-R si-a pus speranta in Dumnezeu. Fiica lui este bolnava stiri Connect-R » Connect-R are o relatie foarte apropiata cu divinitatea. Se roaga de cate ori are ocazia si se inchina de fiecare data cand da cu ochii de cate o biserica. Doar ca acum, cand fetita lui este bolnavioara, artistul se pare ca si-a pus toata speranta in...

Medicii avertizeaza! Connect-R ar putea sa aiba mari probleme din pricina anemiei! stiri Connect-R » In aceasta saptamana, fanii lui Connect-R au aflat ca artistul a renuntat la concerte din pricina unor probleme de sanatate destul de grave. Medicii i-au recomandat pause vocale si evitarea stresului, pe cat posibil, mai ales ca afectiunile sale par ...

Connect-R, grav bolnav? Artistul si-a anulat toate concertele! stiri Connect-R » Connect-R a surprins pe toata lumea zilele trecute cand si-a anulat toate concertele. Potrivit libertatea.ro, artistul a avut probleme de sanatate din cauza stresului. "Am avut o anemie grava si caderi de calciu". Se pare insa ca aceste stari...

Sorin Oprescu trebuie sa-i plateasca lui Connect-R 5.600 lei. Afla cum au decis judecatorii aceasta suma! stiri Connect-R » Cu ceva timp in urma, familia lui Connect-R a ramas pe drumuri dupa ce a pierdut procesul cu vechii proprietari ai casei in care locuiau. Fostii propietari au demonstrat in instanta ca familia interpretului nu a respectat un contract de comodat va...

Connect-R, in panica: Fiica lui a ajuns la spital dupa ce a cazut! stiri Connect-R » Connect-R si Misha au trecut prin momente de panica maxima dupa ce fetita lor, Maya, a cazut si s-a lovit la cap. Connect-R a fost invitat, joi, la emisiunea "Rai da buni", de la Antena Stars. Artistul a spus ca Maya, fetita lui, s-a lovit la cap, ...

Sotia lui Connect-R, internata de urgenta la spital. Ce s-a intamplat cu Misha! stiri Connect-R » Misha, sotia lui Connect-R, a ajuns de urgenta la spital miercuri seara. Artistei i s-a facut rau, iar medicii au decis sa o interneze. DJ Sava, colegul de scena al Mishei, a declarat ca aceasta are probleme de sanatate de mai multa vreme si s-a co...

Misha lui Connect-R si-a schimbat radical look-ul. Uite cum ii sta tunsa scurt! stiri Connect-R » Misha, sotia lui Connect-R, devine din ce in ce mai indrazneata. Dupa ce si-a facut o operatie de marire a sanilor, artista si-a schimbat radical si look-ul. Misha a renuntat la parul lung si s-a tuns scurt, asa ca pletele blonde si lungi sunt acum ...

Connect-R s-a mutat in vila de 200.000 de euro. Uite cum arata casa artistului! stiri Connect-R » De cateva saptamani, Connect-R s-a mutat intr-o vila imensa cu familia sa. Casa pe care si-a ridicat-o artistul costa in jur de 200.000 de euro si este situata intr-un cartier rezidential din Capitala.In ultimii ani, Connect-R a avut venituri din ce ...

Connect-R si-a pus aparat dentar. Vezi cum arata acum artistul! stiri Connect-R » Connect-R si-a pus mai nou aparat dentar. Artistul vrea sa aiba o dantura perfecta, de aceea a ascultat de sfaturile medicului stomatolog cu sfintenie. "Sunt in plina reconstructie a danturii. In ianuarie, mi-am pus aparat dentar si sus, dar si jos. ...

Misha a apelat la chirurgia plastica dupa ce a nascut. Iata ce operatie estetica si-a facut! stiri Connect-R » Misha a uimit pe toate lumea cu o noua veste. Sotia lui Connect-R a apelat la chirurgia plastica, caci nu mai era multumita de felul in care arata dupa nastere. Artista a marturisit ca si-a pus silicoane si ca aceasta este singura interventie pe care...

Connect-R, aparitie dezastruoasa. Uite cum a putut sa iasa in public! stiri Connect-R » Connect-R are un stil aparte, original, dar uneori exageraza. Asa s-a intamplat si zilele trecute, atunci cand Connect-R a iesit din casa la bratul sotiei sale, Misha. Cei doi soti au mers sa se intalneasca cu niste prieteni, tot din lumea muzicala.N...

Sotia lui Connect-R a slabit uimitor. Misha arata ca un top-model! stiri Connect-R » Dupa ce in timpul sarcinii acumulase 26 de kilograme, Misha a reusit cu greu sa dea jos kilogramele in plus. Mai mult, ea nu a putut tine niciun regim dupa nastere, caci o alapta pe micuta Maya. Dupa aproape un an insa, Misha a decis ca este momentul...

Connect-R, declaratie-soc: "Mansarda va fi pentru fii-miu" stiri Connect-R » Connect-R si Misha se pregatesc sa devina din nou parinti? Cel putin asta reise din ultima declaratie facuta de artist. Cantaretul a marturisit ca in curand se va muta in noua casa, iar dupa Sarbatori vrea sa mearga intr-o vacanta romantica cu Misha....