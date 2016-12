Dan Bittman in stare de soc: "M-am panicat pentru ca nu imi raspundea la telefon" Dan Bittman a trecut prin clipe cumplite in momentul in care a aflat ca la Club Colectiv a izbuncnit un incendiu. Acesta a marturisit recent ca si-a sunat fiul imediat, de teama ca acesta sa nu se afle in club. "M-am panicat foarte tare. Prim...

Ea este noua cucerire a lui Dan Bittman. Vezi cum arata! Dan Bittman are o relatie de aproape 22 de ani si trei copiii, insa a ramas mereu un cuceritor. Chiar daca este implicat in aceasta relatie serioasa de ani buni, Bittman a fost surprins in repetate randuri alaturi de tinere frumoase. Asa s-a ...

Dan Bittman: "Am si cancer, raman fara voce" Dan Bittman a socat pe toata lumea joi seara, la gala premiilor Media Music Awards. Artistul a vorbit pentru prima oara despre problemele sale de sanatate si a socat pe toata lumea cu o marturisire ironica. Aflat joi seara la evenimentul MMA arti...

Scandal urias in trupa Holograf. Dan Bittman se desparte de formatie? In urma cu cateva luni, Dan Bittman a lansat melodia "Si ingerii au demonii lor", fara colegii sai. De atunci a aparut si zvonul ca solistul s-a despartit de trupa, insa a negat vehement. In realitate insa, se pare ca intre Bittman si colegii sai exi...

Dan Bittman are o dieta-fulger. Vezi cum da jos 12 kilograme in 7 zile! Dan Bittman are 52 de ani, insa ramane unul dintre cei mai ravniti burlaci din showbiz. Se mentine in forma maxima, insa pentru asta are secretele sale. Astfel, de fiecare data cand simte ca ia proportii, solistul trupei Holograf recurge la o dieta-f...

Secretul lui Dan Bittman a iesit la iveala. Iata de ce boala sufera artistul de ani buni! Dan Bittman a tinut secreta boala de ten de care sufera ani la rand. De curand insa, artistul a fost dat de gol ca sufera de o afectiune a pielii de una dintre cele mai bune prietene ale sale, Oana Turcu.Se pare ca solistul trupei Holograf se lupta d...

Cum arata Dan Bittman in liceu. Imagini de colectie! Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a fost intotdeauna un barbat curtat, caci este unul dintre cei mai chipesi artisti, chiar daca vremea a trecut si peste el. In liceu insa, artistul facea furori si mai mari. Absolventi ai Liceului German, rocker...

Dan Bittman ar putea fi cel de-al patrulea jurat al emisiunii "Vocea Romaniei". Vezi declaratiile acestuia! In ciuda plecarilor care au avut loc in ultima perioada din televiziunea din Pache Protopopescu, Loredana si Smiley si-au dat acordul pentru a face parte din juriul celebrei emisiuni-concurs "Vocea Romaniei", ce va fi difuzata din nou de PRO TV. Dupa...

Reactia lui Bittman dupa ce a fost dat afara de la "X Factor". Juratul dezvaluie adevarul plecarii din emisiune Juriul emisiunii "X Factor" a suferit pana acum numeroase schimbari, cea mai mare dintre ele fiind plecarea lui Bittman, insa acestea nu s-au incheiat aici. Desi s-a vorbit in stanga si in dreapta ca Bittman a fost dat afara de la Antena 1, acesta a ...

Cum arata Dan Bittman, cu parul lung, in '94 Eurovision 2014 se apropie cu pasi repezi, insa pana atunci organizatorii concursului ne amintesc ce artisti ne-au reprezentat tara de-a lungul vremeii. Va mai amintiti cum arata Dan Bittman in 1994?Pe pagina oficiala de Facebook a Eurovision se amin...

Dan Bittman, chemat in fata judecatorilor. Afla care a fost motivul! Dan Bittman, solistul trupei Holograf, s-a prezentat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acolo unde urmeaza sa fie audiat intr-un proces penal.Bittman a fost audiat ca martor in procesul in care este judecata Monica Iacob Ridzi, fostul ministru a...

Dan Bittman, din nou la Spitalul de urgenta Dan Bittman a ajuns din nou la Spitalul de urgenta!Dupa problemele grave de sanatate pe care le-a avut anul trecut si operatia chirurgicala la care a fost supus, Dan Bittman a ajuns din nou pe mainile medicilor.De aceasta data problema nu este una gr...

Dan Bittman, vinovat pentru destramarea trupei Iris? Toni Seicarescu a primit onoarea de a fi solistul celei mai iubite trupe de rock din Romania, dupa plecarea lui Cristi Minculescu, insa colaborarea cu trupa Iris nu a durat prea mult.10 luni, atat a facut parte Toni Seicarescu din trupa Iris. Se pare...

Dan Bittman, declaratii socante! Viitorul trupei Holograf este incert Dupa o pauza de cateva luni in care s-a recuperat dupa operatia suferita la gat, Dan Bittman a revenit pe scena. Cu toate astea, el a marturisit ca nu stie cat va mai exista trupa Holograf, si nici cine il va inlocui.Despre revenirea pe scena el a sp...