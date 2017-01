10 alimente care NU contin calorii. Mananci cat vrei si nu te ingrasi

Un proverb din batrani spune ca un mar pe zi tine medicul departe. Si nu exista adevar mai mare. Pentru ca merele sunt pline de vitamine esentiale precum vitamina C si A si mentin sanatatea inimii.Consumul de caise reduce riscul de accident vascular cerebral si de atac de cord. Aceste fructe sunt pline de vitamina C, potasiu si fibre, care ajuta la buna functionare a inimii.Asparagusul este bogat in antioxidanti si contine o multime de vitamine esentiale, cum ar fi A, C, E si K, dar si multe fibre. cotinut caloric:Sfecla rosie este o sursa buna de fier si de acid folic, dar si de antioxidanti. Consumul de sfecla scade tensiune arteriala si creste performanta intelectuala, prevenind dementa.Broccoli are o cantitate importanta de vitamina K si vitamina C si are, de asemenea, un continut important de potasiu si fibre. Antioxidantii ajuta la lupta impotriva bolilor precum cancerul.Telina are un continut mare de apa, motiv pentru care vei arde mai multe calorii atunci cand vei consuma aceasta leguma.Nu trebuie sa mananci o cantitate prea mare de usturoi, intrucat aportul caloric poate fi semnificativ in acest caz, insa vei arde mai multe calorii daca mananci un singur catel de usturoi.Mananca fasole verde si vei avea un abdomen plat, anunta nutritionistii. Este bogata in vitamine.Prazul sunt o sursa excelenta de vitamina K, precum si de mangan, vitamina B6, cupru, fier si vitamina C.Cand viata iti da lamai mananca-le! O felie contine doar trei calorii, iar beneficiile sale pentru sanatate sunt binecunoscute.