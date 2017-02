Mai slaba cu 5 kilograme in 9 zile. Vei putea purta din nou hainele preferate

Slabirea rapida este visul oricarei femei. Sa dai jos in timp record tocmai acele kilograme care iti fac probleme este ideal. Ioana Ginghina a dezvaluit la un moment dat pe blogul sau dieta la care apeleaza ea atunci cand, din diverse motive, se alege cu kilograme in plus."Eu una stiti ca nu va incurajez la diete, ci la un stil de viata sanatos, dar si eu nu de putine ori am apelat la diferite diete pentru a slabi rapid si fara prea mare efort, ca sa arat bine intr-o rochie, in costum de baie sau intr-o secventa la filmare. De multe ori vrem ca intr-un timp record sa aratam mai slabe, iar acest lucru este posibil doar cu ajutorul unei diete", a scris Ioana, citata de click.ro.Dieta se intinde pe noua zile, impartite in trei etape de cate trei zile. Iata ce mananca atunci cand vrea sa slabeasca pana la 5 kilograme:nu mai mult de 2 kilograme si nu mai mult de o banana. Aici puteti manca:- salate de fructe, combinate cu fructe uscate, e voie;- mere coapte cu multa scortisoara si chiar banana coapta;- compot fara zahar- sucuri de fructe proaspete, orice combinatii- ceai si multa apa.nu multi cartofi, mazare, fasole, porumb, masline. Aici intra:- salate de tot felul cu o lingurita de ulei de masline si otet;- supe crema de legume, de care vreti voi, dar fara ulei;- ciorbe de legume;- mancare de tip ghiveci, dar fara ulei;- legume la gratar sau fierte.Aici intra:- orez fiert simplu sau cu condimente,- orez cu sos de soia.