Pregateste-te pentru dieta de weekend. Slabesti 3 kilograme in doua zile

Iata cum poti slabi in doar doua zile!2 pahare de apa. Dupa jumatate de ora, un suc de grapefruit. Dupa un sfert de ora 250 ml lapte degresat cu cacao si miere.200 g iaurt cu o lingurita de miere.200 g de peste slab, fiert in aburi sau preparat la cuptor, asezonat cu zeama de lamaie si ulei de masline.O lamaie stoarsa in 250 ml de apa, in care se pune si o lingurita de miere;Supa obtinuta din 1 kg de praz, 500 g de morcovi, 500 g de rosii, doua bucati de telina si un varf de cutit de cimbru. Bea trei boluri de supa, la intervale de 10 minute. Apoi, din 20 in 20 de minute, mananca legume fierte, condimentate cu otet.200 g iaurt cu o lingurita de miere.Se repeta meniul de sambata.200 g peste fiert si un bol cu legume fierte.200 g iaurt cu o lingurita de miere.Ca urmare a acestei diete vei pierde cel putin 3 kilograme in cele doua zile de weekend.