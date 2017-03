A renuntat la dulciuri pentru doua saptamani. E incredibil ce a patit

Iata ce sa intamplat in timpul celor doua saptamani fara desert:„Am renuntat la deserturi, dar pentru ca simteam nevoia sa rontai cate ceva am inceput sa mananc biscuiti digestivi si produse de patiserie. Am considerat ca acestea nu sunt dulciuri, asa ca mi-am facut un obicei din a le consuma. Mancam, sa spunem, un pateu cu branza in loc de un sandvis cu ou. Chiar daca am renuntat la gogosile cu cateva sute de calorii, nici biscuitii digestivi si nici briosele dietetice nu au fost departe ca numar de calorii.”In momentul in care renunti la ceva brusc, gandul iti ramane la acel „ceva”. „Vocea mea interioara ma trimitea mereu catre dulciuri, catre chipsuri de ciocolata, catre prajituri. A fost si motivul pentru care a trebuit sa arunc tot ce insemna dulce din dulapuri si de prin frigider, fiindca nu mai faceam fata tentatiei.”Riscul de a inlocui dulciurile cu ceva ce este considerat potrivit pentru o cura, insa in cantitati uriase este mare. „Am taiat batoanele cu cereale in bucatele, cu scopul de a manca treptat, timp de cateva zile, insa am sfarsit prin a le manca pe toate odata”.„Gandul ca nu mananc dulciuri la micul dejun si nici in timpul zilei, ca nu ma complac in a manca acel patratel de ciocolata pe care mi-l doream intr-atat de mult, m-a facut sa mananc mai mult la pranz si la cina. Si, practic, am compensat”.„In loc sa slabesc, asa cum am crezut, m-am ingrasat in cele doua saptamani in care m-am abtinut de la a mai manca dulciurile cu care eram obisnuita. Ceea ce am invatat a fost ca moderatia este cheia”.