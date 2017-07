A slabit spectaculos cu aceasta bautura banala.De la 100 kilograme a ajuns la 50 de kilograme super rapid

Siobhan Thornton intrase in depresie atunci cand ajunsese sa cantareasca peste 105 kilograme si sa poarte masura 22 la haine. Luase foarte mult in greutate dupa nasterea fiicei sale si dupa ce partenerul sau a parasit-o. Ajunsese in prag de diabet si era disperata.Totusi, o mica schimbare in dieta ei a ajutat-o sa slabeasca foarte mult.Thornton a inceput sa bea zilnic cate doua cesti de ceai verde, prima dimineata, atunci cand se trezea. Astfel, in doar cateva luni a reusit sa slabeasca peste 50 de kilograme.„Nu mai aveam nici macar curajul sa ma privesc in oglinda. Sunt convinsa ca am pierdut primele 30 de kilograme doar band acel ceai verde. Am reusit sa imi reduc indicele de masa corporala la jumatate. Metabolismul meu s-a schimbat complet”, a spus tanara pentru The Mirror.Chiar si dupa ce a pierdut jumatate din greutate, Thornton continua sa bea ceai verde si sa mearga la sala de sport de trei ori pe saptamana. A ajuns sa cantareasca 57 de kilograme.Studiile au aratat faptul ca ceaiul verde ajuta la oxidarea grasimilor si imbunatateste efectul exercitiilor.