Cum sa slabesti rapid fara cura de slabire

Visul oricarei femei este sa slabeasca rapid fara a tine cura de slabire si, chiar daca la prima vedere poate parea utopie, iata ca acest lucru este pe cat se poate de real si veridic. In plus, aceasta convingere este intarita de Asociatia Britanica pentru Nutritie Aplicata si Terapie Nutritionala, care ofera sfaturi importante in acest sens, cu rezultate remarcabile.Curele de slabire pot avea avantajul de a favoriza pierderea kilogramelor in plus, insa pot avea si un mare dezavantaj, acela de a-ti pune sanatatea in pericol. Din acest motiv, medicii nutritionisti recomanda adoptarea unui stil de viata sanatos, care sa implice o alimentatie echilibrata si sport. Acest stil de viata poate fi sustinut cu succes de suplimente alimentare dedicate scaderii in greutate, atata timp cat acestea sunt avizate de Ministerul Sanatatii si pot fi achizitionate din locuri autorizate, de exemplu din farmacii. Curele de slabire pot deveni obositoare si extenuante pentru organism, atat pentru fizic cat si pentru psihic, cu atat mai mult cu au la baza interdictii majore. In plus, o cura de slabire drastica poate provoca un dezechilibru nutritional care sa conduca la imbolnavire.Pentru a slabi rapid, chiar si in lipsa unei diete, cercetatorii de la Asociatia Britanica pentru Nutritie Aplicata si Terapie Nutritionala recomanda renuntarea la cantitatile mari de zahar si alcool, introducerea in meniu a gustarilor sanatoase bazate pe fructe si legume, respectarea orelor de masa, mancatul incet si in liniste, odihna suficienta, educarea poftelor alimentare si practicarea sportului. In plus, o conditie importanta care ne ajuta sa slabim rapid este accelerarea metabolismului. Pentru aplicarea acestor sfaturi in cel mai eficient mod, se recomanda Visislim Light , un supliment alimentar ce are la baza o formula inovatoare care suprima senzatia constanta de foame, favorizeaza aparitia satietatii si stimuleaza arderea caloriilor.Pofta de mancare nu trebuie confundata cu foamea, cu atat mai mult cu cat apare un interval scurt dupa ce ne-am ridicat de la masa. Conform numeroaselor cercetari in domeniu, poftele alimentare au la baza o carenta de vitamine si minerale, pe care, insa, creierul nu stie cum sa o traduca in mod corect. Vom lua ca exemplu cea mai comuna pofta alimentara, pofta de dulce. Aceasta are la baza o carenta de crom, magneziu si triptofan, un precursor al serotoninei. Daca creierul ar traduce corect acesata nevoie, am alege sa mancam banane, struguri, mere, nuci, caju, migdale sau legume cu frunze verzi, alimente care contin acesti nutrienti, si in niciun caz ciocolata. Astfel, suplimentele alimentare devin un adevarat remediu al poftelor necontrolate si, totodata, ne ajuta sa slabim rapid fara dieta . Pe de alta parte, punctam ca pofta de mancare este responsabila cu dereglarea metabolismului si a tranzitului intestinal, stand la baza aparitiei obezitatii si, dincolo de nevoia organismului de energie, poate traduce un dezechilibru psihic sau emotional sau poate fi simptom asociat unei boli.Persoanele care au un metabolism accelerat, cu alte cuvinte procesul de ardere a grasimilor este mai rapid, nu se confrunta cu probleme de greutate, prin urmare, pentru obtinerea unei siluete de invidiat, este important de actionat si in aceasta directie. Exista diferite metode si activitati care stimuleaza puternic metabolismul. In aceasta categorie intra Visislim Line , un supliment alimentar destinat arderii grasimilor subcutanate si, implicit, a celulitei, avand impact mare in special in special in zonele problematice, coapse, abdomen si solduri. De asemenea, pentru accelerarea metabolismului, se recomanda practicarea exercitiilor fizice, cel putin 5-10 minute in fiecare dimineata si consumarea unui mic dejun bogat si sanatos. Acest obicei favorizeaza intreg procesul de slabire. Totodata, hidratarea si alimentele picante au rolul de a stimula puternic metabolismul, prin accelerarea tranzitului intestinal. Pe de alta parte cina trebuie luata cu minim 3 ore inainte de culcare. O metoda recunoscuta gratie efectului pozitiv in arderea caloriilor este dusul scotian. Alternarea apei calde cu apa rece pune sangele in miscare si creaza energie, activand, implicit, si metabolismul.