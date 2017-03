Cura de primavara cu papadie. Minus 8 kilograme in doua saptamani

Cura de slabire cu papadie promite scaderea cu 8 kilograme in greutate in doar doua saptamani, urmand cateva reguli simple: doua-trei cani de ceai de papadie baute pe zi, eliminarea din dieta a grasimilor rele, a dulciurilor, a pastelor, a painii si a preparatelor de tip junk-food.Consuma doua cani de ceai de papadie pe zi, una dimineata, pe stomacul gol, si una seara, inainte de culcare. Infuzia se prepara din 250 ml apa clocotita in care se adauga doua lingurite de planta uscata. Se lasa sa dea in clocot, se indeparteaza de pe foc, se lasa la infuzat timp de 10 minute, dupa care se strecoara.Ceaiul va elimina toxinele din organism, va purifica sangele si va vindeca varicele si ulcerele varicoase. Acesta mai are si rolul de a normaliza circulatia sangvina. In plus, rolul sau esential este de a purifica ficatul. Astfel, cura cu papadie restabileste functiile ficatului, detoxifica si tonifiaza ficatul, trateaza afectiunile hepatice si purifica sangele.Papadia topeste grasimile si combate si senzatia de oboseala. Cura cu papadie nu e bine sa fie tinuta mai mult de doua-trei saptamani consecutiv.