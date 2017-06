Dieta absolut delicioasa. Mananci zmeura si slabesti 3 kilograme in 3 zile

Zmeura este bogata in vitamine, antioxidanti si alte substante active. In plus, o ceasca de zmeura contine doar 64 de calorii, deci poate fi consumata cu succes in regimurile de slabire. Nutritionistii i-au dedicat chiar o dieta care ii poarta numele.Dieta cu zmeura dureaza 3 zile, timp in care, pe langa zmeura in cantitati care ii vor face invidiosi pe ceilalti, trebuie sa consumi si foarte multa apa plata. Specialistii spun ca se poate slabi pana la 3 kilograme in 3 zile de dieta.Iata ce trebuie sa mananci in cele 3 zile ale Dietei cu zmeura:Mic dejun: o ceasca de zmeura si doua felii de branza.Gustare: un pahar de zmeura sau suc proaspat de zmeura, fara zahar.Pranz: peste la gratar cu lamaie; la desert o ceasca de zmeura.Cina: un pahar milkshake de zmeura fara zahar.Mic dejun: o cana de iaurt cu doua linguri de zmeura si o lingura de nuci.Gustare: un pahar suc proaspat de zmeura.Pranz: friptura de pui, curcan sau peste cu salata de legume (fara ulei), acrita cu zeama de lamaie. Apoi, ca desert, o ceasca de zmeura proaspata.Cina: o ceasca de zmeura, o lingura de mix seminte sau nuci necoapte, o lingura de iaurt.Mic dejun: un pahar de iaurt cu doua linguri de zmeura si o lingura de seminte de chia.Gustare: o ceasca de zmeura.Pranz: vinete la grill cu peste si lamaie. Desert: o ceasca de zmeura.Cina: salata cu branza, rucola, zmeura si pepene galben.Dieta reduce cantitatea de alimente consumate intr-o zi, elimina complet uleiurile, dar ofera sursa de acizi grasi omega – semintele si nucile.Legumele si zmeura contribuie cu cantitatea de vitamine necesara, dar ofera si un plus de hidratare si de fibre necesare pentru digestie. Carnea, iaurtul si branza sunt surse animale de calciu, proteine, fier, dar si grasimi.