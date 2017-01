Dieta cu lapte. Cum iti subtiezi talia ultra rapid

Dieta cu lapte este foarte usor de tinut. Dureaza 14 zile, timp in care alimentul de baza este, cum altfel decat laptele. Cura promite sa elimine 5 kilograme, majoritatea din zona taliei, potrivit slabescu.ro.Dieta te ajuta sa iti micsorezi, asadar, abdomenul. Avanatajul acestei diete este ca se poate urma fara sa fie necesara miscarea fizica obligatorie in cazul altor regimuri obisnuite.Inainte de fiecare masa, trebuie sa bei un pahar de apa de 200 de mililitri, pentru a hidrata corpul si pentru a elimina pe cat posibil senzatia de foame.Ce trebuie sa mananci pe durata dietei cu laptePotrivit slabescu.ro, in fiecare zi trebuie sa se consume aceleasi mese, la care se adauga zilnic cateva elemente.Astfel, meniul standard pentru micul dejun este format dintr-un iaurt de baut si un mar copt, plus un ceai. La pranz, 200 de grame de branza de vaci si o cana de lapte degresat, iar la cina, un ou fiert, un sandwich cereale cu paine, rosii si castraveti. In timpul zilei se mai poate lua si o gustare constand intr-un mar si 100 de grame de iaurt.Pe langa meniul de mai sus, se mai adauga urmatoarele elemente:Luni:5 cupe de cartofi fierti si 3 cupe de iaurt slab (cupele pot sa fie linguri destul de mari);Marti:100 de grame de carne fiarta de pui si 3 cesti de iaurt fara grasime;Miercuri:100 de grame de carne de vita fiarta si 3 cesti de iaurt fara grasime;Joi:100 de grame de peste fiert si 3 cesti de iaurt fara grasime;Vineri:fructe, legume si 3 cesti de iaurt;Sambata:iaurt la discretie;Duminica:doar apa minerala.Dieta nu trebuie urmata mai mult de doua saptamani.