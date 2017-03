Dieta cu patrunjel. Slabesti 5 kilograme intr-o saptamana

Patrunjelul este bogat in vitamina C, avand un continut mai mare decat citricele. Aceasta planta, care e folosita la noi drept condiment pentru mancaruri, are si o multime de proprietati curative, fiind un adjuvant in tratarea unei serii de afectiuni. Spre exemplu, tine sub control tensiunea, e un bun reparator al ficatului, un foarte bun stimulent pentru rinichi si pentru retinerile de apa. Frunzele si tulpina de patrunjel, din care se prepara ceai, ajuta la eliminarea pietrelor la rinichi.Patrunjelul imbunatateste digestia, imbunatateste nivelul de estrogen si reface circulatia sangvina a uterului, stimuleaza sistemul imunitar, datorita continutului de vitamina C, betacaroten, vitamina B12 si clorofila. Previne retentia de apa in tesuturi, stimuleaza functionarea tiroidei, are proprietati laxative si previne anemia.Consumat in special sub forma de salata, contribuie la reducerea greutatii. Pentru o salata, ai nevoie de sase legaturi de patrunjel. Toaca-l marunt si adauga peste o cantitate egala de frunze de menta tocate si ele. Mai ai nevoie o lingura de grau pisat si inmuiat in apa timp de jumatate de ora. Adauga peste o rosie taiata cubulete si zeama de la o lamaie.Din aceasta salata vei manca pe tot parcursul zilei, de cate ori ti se face foame. Mai poti consuma:- la micul dejun, o ceasca de cafea neagra sau un fruct (portocala, banana, grapefruit, capsuni sau mar);- la pranz, un piept de pui fiert sau la gratar, un mar sau o para;- la cina, un ou fiert, un morcov ras si un un mar.Regimul trebuie urmat timp de o saptamana pentru a slabi 4-5 kilograme. Bea cel putin 2 litri de lichide, evitand sucurile acidulate.