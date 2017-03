Dieta cu ridichi. Slabesti 5 kilograme in doar 7 zile

Ridichile contin foarte multa apa, dar si minerale, vitamine si fibre, ceea ce le face deosebit de bune de inclus in dieta zilnica. Odata ajunse in tubul digestiv, se comporta ca o veritabila sugativa de grasimi, toxine si apa in exces.Pentru efecte pe termen lung ele nu trebuie consumate sporadic, ci incluse in meniul zilnic. Daca vrei sa slabesti in jur de 5 kilograme intr-o saptamana, atunci aprovizioneaza-te cu ridichi si prepara-ti zilnic cate doua salate pe care sa le consumi inaintea pranzului si inaintea cinei.Rezultatul? Te vei simti satula chiar inainte sa te apuci de mancat cu adevarat si in consecinta vei manca mai putin. Ridichile stimuleaza metabolismul si topesc depozitele de grasime stocate in organism. Mai mult, sucul de ridichi functioneaza ca un detoxifiant care ajuta la curatarea tractului digestiv de toxinele din organism si reglează functionarea bilei.Ridichile trebuie sa fie proaspete, iar salata trebuie consumata imediat, nu pastrata la frigider.Ai nevoie de:- 3-4 ridichi rosii, mari si proaspete- 4-5 foi de salata verde- patrunjel- ceapa verde dupa gust- zeama de lamaie- cateva picaturi de ulei de masline.Taie ridichile in felii subtiri, adauga si amesteca salata verde, patrunjelul si ceapa maruntite, sucul de lamaie si uleiul. La nevoie, poti condimenta cu un strop de sare.Pe durata curei cu ridichi e indicat sa consumi 2,5 litri de apa zilnic.