Dieta de 7 zile cu fructe si legume. Slabesti enorm!

In continuare iti vom vorbi despre o dieta indiana vegetariana. Cu ajutorul ei, intr-o saptamana poti da jos intre 5 si 7 kilograme. In plus, aceasta cura este una benefica pentru intregul organism, astfel ca la finalul ei vei putea observa ca ai o piele mai stralucitoare, asta pentru ca ai eliminat mare parte dintre toxinele acumulate.Important este ca pe durata celor 7 zile cat dureaza cura sa bei cel putin doi litri de apa si sa nu pui deloc gura pe alcool.Consumi doar fructe, in orice cantitate, cu exceptia strugurilor, bananelor si mango. Poti manca oricand doresti, chiar si de 20 de ori pe zi. Daca mananci doar pepene rosu, cel putin un kilogram il vei pierde pana a doua zi.In aceasta zi consumi doar legume, crude sau fierte. Poti manca salate cat cuprinde, condimentate cu oregano si busuioc. Chiar si un cartof fiert peste care sa pui un varf de cutit de unt.In aceasta zi mananci si fructe, si legume. La fel, cat de multe poftesti. Singura recomandare este sa eviti cartoful, fiindca vei avea oricum parte de carbohidrati din fructe. Tinte-ti poftele sub control, pentru ca de acum vei incepe sa vezi cel mai bine rezultatele dietei.Aceasta zi este una speciala. Poti manca pana la 6 banane! Este o zi de rasfat, in care poti bea inclusiv patru pahare cu lapte. Poti chiar sa faci o combinatie intre banane si lapte, un shake. Rolul acestora este de a-ti furniza potasiu si sodiu. Poti consuma si un bol cu supa usoara.Poti manca rosii, varza, branza de vaci proaspata, soia. Fa-ti o supa din aceste ingrediente. Ai voie sa mananci pana la maximum 6 rosii. Bea multa multa apa.In cea de-a sasea zi poti manca varza si branza de vaci, precum si alte legume, dar nu mai ai voie rosii. Bea in continuare foarte multa apa.Bea suc proaspat de fructe, mananci o ceasca de orez brun si legume. Nu uita de apa!Daca vrei sa slabesti mai mult, fa o pauza de 2-3 zile si reia dieta. Pentru rezultate si mai bune, fa cel putin 45 de minute de exercitii sportive pe zi.