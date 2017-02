Dieta de primavara. Slabesti 7 kilograme in doar doua saptamani

Solutia este o dieta rapida, in urma careia sa revii la formele de dinainte de sosirea sezonului rece. Iti propunem, asadar, o dieta de primavara. Avantajul ei este ca singurul lucru pe care trebuie sa il schimbi in regimul zilnic este micul dejun. Practic, principiile dietei doar la aceasta masa fac referire, astfel ca va fi extrem de simplu de tinut. In 15 zile, vei da jos nu mai putin de 7 kilograme, vor disparea colaceii de pe abdomen si grasimea de pe solduri, astfel ca vei reusi sa incapi din nou, cu succes, in hainele pe care credeai ca le vei face cadou fiindca iti erau deja mici.Alimentele care se consuma la micul dejun accelereaza ritmul arderilor si metabolismul. Evita la restul meselor mancarurile grase si carbohidratii in exces. De asemenea, renunta la sucurile acidulate. Iata ce ar trebui sa mananci la micul dejun in cele 15 zile de dieta:- o jumatate de banana- 120 g de fructe de padure- un smoothie facut din 120 de mililitri de lapte si pudra proteica de orez.- 1 iaurt grecesc- 50 g de masline- 130 g de orez brun.- o salata de fructe dintr-o jumatate de banana, un mar, o portocala, dar si avocado si nuci.- 250 g de broccoli fiert, amestecat cu o lingura de ulei de masline extravirgin.- un ou fiert- o felie de branza- o felie de paine integrala.- o mancare de ciuperci preparata fara ulei si condimentata dupa gust.- o supa de pui fara grasime.- 250 g de cirese- o felie de branza degresata.- o salata de ridichi- cu un ou fiert- o felie de paine integrala.- 200 g de mancare de fasole verde (inabusita).- 120 g de ton in suc propriu (nu in ulei) cu doua felii de paine integrala prajita, patrunjel si ardei iute.- doua felii de paine integrala prajita pe care sa intinzi cate o lingura de branza de vaca degresata, iar peste sa presari seminte de in.- doua linguri de unt de soia si cateva felii de banana, amestecate si intinse pe doua felii de paine integrala prajita.- un baton din fulgi de ovaz- un mar- un pahar cu lapte rece, degresat.- o felie de pepene galben- un ceai verde, neindulcit.