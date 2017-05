Dieta dinainte de concediu. Slabesti 7 kilograme rapid

Dieta aceasta se bazeaza pe principiile alimentatiei disociate: in fiecare zi mananci un singur tip de alimente, in orice cantitate doresti. Dureaza 7 zile, suficient cat sa pierzi pana la 7 kilograme.este acelasi in fiecare zi: o jumatate de pomelo, o felie de paine integrala si o ceasca de ceai. Pomelo este un fruct exotic, plin de calitati: stimuleaza digestia, este bogat in fier, magneziu si calciu.In aceasta zi trebuie sa consumi numai legume crude, sub forma de salata. Au un continutul bogat in magneziu, vitamina C si betacaroten, astfel incat te vei bucura de bronz mai mult timp.Consuma numai fructe, cu exceptia bananelor si a strugurilor. Cele mai indicate sunt curmalele si portocalele.In aceasta zi trebuie sa consumi produse lactate degresate: lapte, iaurt, branza, urda.Nu le amesteca sub forma de freshuri, ci mananca pe rand cand fructe, cand legume, in orice forma. Evita bananele si strugurii.In aceasta zi poti manca pana la 600 de grame de carne. Consuma carne de vita, de porc sau de miel, intrucat acestea iti vor furniza cantitatea de fier necesara pentru buna functionare a organismului.In aceasta zi mananci carne de pui ori de curcan sau peste, preparata la cuptor sau fiarta, maximum 700 de grame. Carnea alba este bogata in vitamina B2 si B12, fier, magneziu, proteine si zinc. Poti consuma inclusiv fructe de mare si icre.Poti manca tot ce poftesti, insa cuvantul de baza este disciplina. Fereste-te de orice exces – mananca putin si des, fara sa sari peste mesele principale.Ca sa iti poti atinge obiectivele trebuie sa bei cel putin 2 litri de apa pe zi, sa eviti zaharul, sa bei ceaiuri neindulcite.