Minus 12 kilograme cu Dieta de vara

Vara, sustin nutritionistii, este foarte usor sa slabesti. Iti trebuie putina vointa, caci motivatie exista. Pe langa vointa si dorinta, mai ai nevoie de ceva foarte important: un plan de alimentatie bine pus la punct. Tocmai pentru a-ti veni in ajutor a fost creata Dieta de vara. Nu trebuie sa o tii mai mult de doua saptamani, insa practic in jumatate de luna poti scapa de nu mai putin de 12 kilograme.Pentru a da rezultate, trebuie sa tii cont de cateva reguli importante:• Mananca de 5 ori pe zi. Pe langa mesele principale, ia si doua gustari usoare.• Mananca multa carne alba: pui, peste.• Consuma cat mai multe fructe si legume, de preferat fiind sa predomine legumele, intrucat contin mai putine zaharuri.• Mananca zilnic o ceasca de nuci si seminte, la una dintre gustari.• Condimenteaza-ti salatele cu otet sau suc de lamaie si sare si piper. Otetul de mere este foarte bun in timpul unei detoxificari.• Poti manca porumb si cartofi dulci.• Bea multa apa si ceai de plante.• Evita: Lactatele, alcoolul, carnea rosie, zaharul, cofeina si orice produs semipreparat.Iata ce poti manca intr-o saptamana, potrivit clickpentrufemei.ro:apa calda si lamaie, oua fierte si 2 tije sparanghel fiertecartofi dulci cu legume prajitesupa de puiapa calda si lamaie, omletasalata de legume cu suc de lamaiePui curryapa calda si lamaie, 6 prune coapte si 2 lingurite de semintesalata de crevetiCurry de legumeapa calda si lamaie, salata de fructe de padure, pere, seminte de inomleta cu spanac si rosiisalata (rosii, oua fierte, ton, ulei de masline)oua fierte cu spanac si ciuperci la gratarfile de somon la cuptor cu salata mixtalegume la gratarsalata de fructe proaspete cu smochine uscatesalata de mango si crevetipiept de pui la cuptor cu lamaie si ierburi, servit cu broccoliapa calda si lamaie, salata de fructe cu seminte de dovleaclegume la gratarSomon la abur cu coriandru