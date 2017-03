Sucul de telina topeste grasimile instant. Si are si efect afrodisiac

Telina creste diureza, stimuleaza activitatea de drenare a bilei, scade glucoza din sange si ajuta la eliminarea gazelor intestinale. In plus, are si un efect miraculos asupra starii generale a organismului.Atat frunzele, cat si radacinile telinei au virtuti vindecatoare exceptionale. Sunt bogate in vitamine, enzime, hormoni vegetali si substante aromatice complexe, usor asimilabile, care exercita efecte echilibrante asupra organismului uman, detoxifiante, reglatoare hormonal si de reintinerire generala.Frunzele se pot prelucra sub forma de suc sau macerat, avand insusiri diuretice, stimulatoare, afrodisiace, depurative, digestive si antireumatismale. Sucul din frunze proaspete este mult mai activ decat sucul din radacini.Ai nevoie de:- 1 telina medie- 1 castravete mediu- jumatate de ardei gras rosu- 1 rosie- 1 legatura de patrunjel- jumatate de lamaie fara coaja- jumatate de mar.Strecoara toate ingredientele si consuma sucul la scurt timp dupa ce il prepari. Daca il tii la rece, il poti consuma in sase ore.Ce presupune dieta cu suc de telinaDieta cu suc de telina se intinde pe parcursul unei saptamani, insa se poate repeta dupa o pauza de doua saptamani. Sucul de telina poate fi consumat de 3 ori pe zi. O portie de 150 ml de suc este de ajuns inaintea meselor principale.Pe tot parcursul dietei, este indicat sa reduci portiile de mancare si sa te axezi in principal pe consumul de legume, fructe, sucuri naturale, salate, mancaruri usoare, cereale integrale, iaurt si fructe oleaginoase. Renunta la prajeli, dulciuri si junk food pe perioada dietei.Vei slabi aproximativ 4 kilograme in cele 7 zile de dieta.