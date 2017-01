Dieta de detoxifiere dupa Sarbatori. Iata cum slabesti rapid, fara efort

Primele zile din noul an sunt ideale pentru a restabili echilibrul intregului organism. De aceea, iti propunem un regim de detoxifiere menit sa te ajute sa elimini atat reziduurile toxice ramase in organism, cat si sa dai jos 2-3 kilograme, adica atat cat ai acumulat in perioada Sarbatorilor de Iarna.Ce trebuie sa faci pentru detoxifiere in urmatoarele saptamani:Cand vine vorba despre detoxifiere, legumele si fructele cu aport mare de fibre sunt ideale. Fibrele antreneaza toxinele, ajutand la eliminarea lor si, totodata, la scaderea poftei de mancare. Cele mai bune legume pentru detoxifiere sunt broccoli, spanacul, varza kale, sparanghelul, ridichiile, conopida si anghinarea. Cat priveste fructele, opteaza pentru avocado, rosii, pepene verde si fructele de padure.Pentru o buna detoxifiere a aparatului digestiv este indicat sa consumi multe ceaiuri din plante si, de asemenea, este bine sa folosesti multe condimente in pregatirea alimentelor. Fennelul, spre exemplu, reduce balonarea si ajuta organismul sa faca fata situatiilor stresante, iar nucsoara asigura buna functionare a intestinelor.Produsele fermentate sprijina sanatatea florei intestinale si ajuta organismul sa elimine bacteriile daunatoare. Consumand iaurt si kefir, vei reusi sa asimilezi mai bine nutrientii esentiali din alimente si vei imbunatati digestia. De asemenea, poti consuma si muraturi.Bea multa apa. Deosebit de important in perioada de detoxifiere este sa consumi cat mai multa apa, pentru a antrena mai usor resturilor metabolice si a le elimina. Asta intrucat apa este un detoxifiant natural al corpului, imbunatateste functionarea intestinelor, reduce foamea. De asemenea, apa ajuta si digestia, creste imunitatea si imbunatateste functionarea intregului metabolism.Dar ce inseamna “multa apa”? Ei bine, recomandarea este sa bei cel putin opt pahare pe apa pe zi. E bine sa incepi fiecare masa cu un pahar cu apa. Acesta nu doar ca favorizeaza tranzitul intestinal, insa te va determina si sa mananci mai putin.Mentine acest regim timp ce cel putin trei saptamani, timp in care renunta la dulciuri si consuma carbohidrati in cantitati limitate.