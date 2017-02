Top 3 cele mai bune diete de detoxifiere pentru o slabire garantata primavara aceasta

Cuvantul "detoxifiere" suna precum un termen medical complicat. In realitate, beneficiul acestora chiar este unul esential pentru sanatate. Practic, in urma unui astfel de regim, substantele nedorite din corpul nostru sunt eliminate mai rapid. Practic, ficatul, rinichii, plamanii, pielea si sistemul gastro-intestinal elimina toxinele care se acumuleaza in organism mult mai eficient decat o fac in mod obisnuit. Se sporeste astfel capacitatea naturala a organismului de a se auto-curata.Potrivit nutritionistilor, un program de slabire prin detoxifiere trebuie sa includa alimente integrale, neprocesate, pline de fibre, de antioxidanti si de alti nutrienti esentiali.Exista cateva elemente de care trebuie sa tii cont atunci cand urmezi o dieta de detoxifiere. De aceea, e bine sa le eviti pe cele care:- propun un continut caloric foarte scazut. Acestea nu iti permit sa “functionezi” normal pe tot parcursul zilei.- fac promisiuni fabuloase. Evita dietele care promit pierderea in greutate neobisnuit de rapida, dar si cele care presupun achizitionarea unor pastile.- elimina anumite grupe de alimente. Dieta de detoxifiere trebuie sa includa o varietate de alimente.Iata 3 dintre cele mai bune diete de detoxifiere pe care le poti urma fara grija:Detoxifiere cu fructe si legume proaspete. Este o varianta ideala pentru primavara. Organismul a fost privat luni bune de vitamine esentiale, iar acum este momentul sa il repui pe picioare.Detoxifiere cu de toate. Ideal este ca dintr-o dieta de detoxifiere sa nu lipseasca niciunul dintre nutrienti, astfel incat sa nu se produca dezechilibre in organism. Ideal este sa mananci cate putin din toate grupele alimentare.Detoxifiere cu mere. Nu degeaba se spune ca un mar pe zi tine doctorul departe. Acest fruct vine direct din gradina Raiului, asa ca are tot ce ii trebuie pentru a a-ti asigura o sanatate de fier.