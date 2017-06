10 salate pe care trebuie sa le incerci daca vrei sa slabesti

Daca vrei sa slabesti, salatele trebuie sa faca parte din dieta ta zilnica, dar asta nu inseamna ca trebuie sa mananci acelasi lucru in fiecare zi, sau ca trebuie sa le asezonezi cu tot felul de sosuri cu maioneza, bogate in calorii. Trebuie sa te orientezi spre salate cat mai bogate in nutrienti, care sa te ajute sa topesti kilogramele in plus, sa iti ofere energie si sa iti incante papilele gustative cu ingrediente sanatoase si arome proaspete. Iata cateva salate pe care le pregatesti rapid si care se pot integra foarte usor in meniurile de vara.Combinatia de varza, morcov si ridichi se afla la baza acestei salate, fiind bogata in antioxidanti. Daca adaugi cateva bucatele de piept de pui, fara piele, putin ulei de masline si zeama de lamaie, obtii o salata usor de digerat, care iti ofera hidratare atunci cand temperaturile sunt ridicate. Contine multe proteine, insa putini carbohidrati, grasimi si calorii. Pe scurt, este genul de salata care te poate ajuta sa iti potolesti foamea si sa iti mentii silueta.Actrita Jennifer Aniston este o mare fana a acestei salate, cu un continut ridicat de fibre, fier si vitamina C. Este o salata cu castraveti, rosii si patrunjel, la care se adauga cateva bucatele de avocado, putin ulei de masline si quinoa. Boabele de quinoa se fierb la foc mic timp de 15 minute inainte de a fi adaugate in salata.Este o salata cu efect diuretic si detoxifiant. Aroma merelor se potriveste perfect cu cea a verzei, fie ca este alba sau rosie. Salata este bogata in fibre, sustinand sistemul digestiv. Se pot adauga si cateva seminte de fenicul, iar pentru a intensifica arderile de grasimi, se poate adauga un praf de piper rosu.Clasica salata caprese beneficiaza de aportul castravetilor, care au un continut foarte ridicat de apa, ideal pentru a hidrata organismul pe timpul verii. Cu un continut ridicat de fibre și proteine, aceasta salata este delicioasa si foarte usor de preparat. Nu ai nevoie decat de castraveti, rosii cherry, mozzarella cu continut scazut de grasimi, busuioc si – optional- cateva bucatele de avocado si putin usturoi tocat marunt.Salata, care este oricum bogata in fibre, se afla la baza acestui preparat, la care se mai adauga avocado, cateva migdale, seminte de chia, castraveti si cateva afine. Combinatia de arome si gusturi te va incantanta, iar ingredientele iti asigura senzatia de satietate pentru mult timp, fara sa fie periculoase pentru silueta.Aceasta salata ajuta digestia, datorita ingredientelor pe care le contine, fiind bogata in fibre si avand proprietati detoxifiante. Ai nevoie de varza, boabe de quinoa, naut, cateva masline verzi, marar, ulei de masline si de sucul de la o lamaie, pentru a adauga o aroma proaspata si invigoranta, exact ceea ce ai nevoie pentru un preparat usor, de vara.Este o salata specifica libanezilor, cunoscuta si sub numele de ”tabouleh”, ce revigoraza organismul, avand efect detoxifiant. Are la baza frunze proaspete de patrunjel, rosii, zeama de lamaie si putin ulei de masline. Modesta frunza de patrunjel detine valoroase substante nutritive cu care reuseste sa te tina in forma in calduroasele zile de vara, dar este si un aliat de nadejde in pierderea in greutate. Rosiile, bogate in licopen fac pereche buna cu feniculul usor iute. Adauga si putin naut si vei avea o salata suficient de satioasa si de bogata in proteine pentru a inlocui masa de pranz. De asemenea, rosiile, fiiind bogate in antioxidanti, te vor energiza imediat.inseamna in limba japoneza o portie de mancare pregatita la pachet pentru serviciu sau pentru scoala. Contine salata, avocado, morcov ras, ridichi albe rase, varza si cateva bucatele de tofu. Pentru un dressing usor, cu arome asiatice, se amesteca zeama de lamaie cu putin ulei de masline, otet si ceai matcha. Nu-ti fa probleme daca nu ai ceai matcha la indemana, pentru ca salata iese oricum la fel de delicioasa!Boabele de quinoa sunt bogate in fibre, insa nu au o aroma deosebita. Acest lucru se poate schimba, atunci cand le pregatesti intr-o salata delicioasa, la care adaugi coriandru, ardei grasi, rosii, castraveti, ceapa verde si suc de lamaie verde, pentru gust.Acestea sunt doar cateva idei de salate pe care le poti pregati atunci cand vrei sa profiti din plin de bogatia de legume si fructe proaspete pe care le avem la dispozitie vara. Nu iti fie teama sa incerci tot felul de combinatii, insa ai grija ca atunci cand alegi retete sanatoase pe care sa le pregatesti pentru tine sau pentru familia ta, sa acorzi o atentie deosebita ingredientelor. Evita maioneza, sosurile pentru salata din comert, carnea grasa sau alte adaosuri bogate in calorii, ca de exemplu crutoanele facute din paine alba.