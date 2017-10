3 motive bizare pentru care nu ne putem controla portiile de mancare

Peste jumătate dintre români sunt supraponderali sau chiar obezi. Mai exact 55% dintre locuitorii României nu își pot controla propria greutate, arată un nou studiu dat publicității în luna iulie a acestui an.Același studiu arată că românii stau bine la acest capitol, în comparație cu alte țări din regiune. Din păcate, recuperăm. Rata de creștere a obezității este în prezent de 14%, față de 8% - media europeană.Fenomenul vine la pachet cu grave consecințe. Printre acestea, ateroscleroza , afecțiune care apare atunci când arterele sunt îngustate, din cauza depunerilor de lipide. Pe termen lung, afecțiunea poate duce la grave boli cardiovasculare.Însă responsabile de acumularea kilogramelor nu sunt doar mâncarea de tip fast food sau lipsa mișcării. Există studii noi care sugerează că problemele de greutate pot avea cauze mai puțin obișnuite. Iată care ar fi trei dintre aceste cauze, dar și ce poți face pentru a le elimina:Totul cu moderație este poate cel mai des întâlnit sfat în legătură cu dieta. Cu toate acestea, studiile arată că acest obicei ar duce de fapt la acumularea kilogramelor în plus.Cercetătorii de la Universitatea din Texas au studiat comportamentul alimentar al 6.814 persoane de etnii diferite și au descoperit că indivizii cu diete foarte variate au cu 120% mai mule șanse să acumuleze kilograme în plus într-o perioadă de 5 ani.Asta nu înseamnă însă că poți alege liber grupurile de alimente pe care vrei să le introduci în dieta ta. Cercetătorii cred că cei care mâncau de toate cu moderație s-au îngrășat mai ales pentru că au ales să consume feluri de mâncare nesănătoase, precum fast food sau să bea sucuri carbogazoase, eliminând aproape total fructele și legumele din dietă.Cei mai în formă și mai sănătoși dintre participanții la studiu s-au limitat în a consuma alimente sănătoase, precum carne albă, legume, fructe, cereale integrale sau alune și migdale.Oricât de ciudat ar părea, certurile foarte pasionale cu partenerul de viață pot duce la acumularea kilogramelor în plus. Un studiu recent a scos la iveală faptul că persoanele ostile, care se angrenează des în certuri, au în organism nivele mai mari de hormoni responsabili cu declanșarea senzației de foame. Tot acestea sunt mai predispune în a face alegeri alimentare proaste decât persoanele calme, care vorbesc frumos cu cei din jurul lor.Cercetătorii de la Universitatea din Delaware au studiat 43 de cupluri. Nivelurile de hormoni au fost măsurate pentru fiecare persoană în parte, în timp ce au mâncat apoi au început să discute despre problemele pe care le au. Cercetătorii au evaluat aceste discuții - care în multe cazuri au devenit de-a dreptul certuri - în funcție de cât de ostil a fost limbajul folosit.Cei care au avut cel mai agresiv limbaj au prezentat și cel mai mare nivel de grelină în organism, hormon care stimulează apetitul. În plus, atunci când cercetătorii i-au rugat pe participanții la studiu să completeze un chestionar legat de ce fel de mâncare au ales, cuplurile ostile s-au dovedit mai predispuse în a consuma preparate bogate în sodiu și grăsimi nesănătoase.“, a declarat autoarea studiului, Lisa Jaremka, medic, deținătoare a unui titlu de doctor și profesor-asistent al Universității din Delaware. Fenomenul nu s-a manifestat însă și la persoanele deja supraponderale, a mai spus Jaremka.Dacă stai singură, mai bine ai merge la cumpărături cu o prietenă. Un alt studiu recent arată că, dacă nu ai un partener de viață care să-ți atragă atenția atunci când faci alegeri alimentare nesănătoase, poți acumula foarte ușor kilograme în plus.Cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Queensland, Australia, au analizat și comparat datele obținute de cercetători în alte 41 de studii anterioare care explorau legătura dintre o dietă nesănătoasă și faptul că o persoană locuiește singură. Astfel de indivizi consumă mai puține fructe, legume și pește. În plus, per total, au un regim alimentar mult mai puțin diversificat.Chiar dacă nu sunt dovezi concrete în acest sens, se pare că celor care nu împart locuința cu o altă persoană le lipsește motivația de a găti și mai ales de a pregăti feluri de mâncare sănătoase. Astfel, ajung să consume semipreparate care se fac rapid sau fast-food.Dacă nu ai o prietenă dispusă să te însoțească mereu la cumpărături, fă-ți un obicei din a sta departe de secțiunile din supermarket cu semipreparate sau dulciuri.