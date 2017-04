Cat de sanatoase sunt, de fapt, cerealele la micul dejun

Cerealele sunt una dintre cele mai populare variante pentru masa de dimineata, insa stii cu adevarat cat de bune sunt ele pentru tine?Te-ai obisnuit deja sa nu sari peste micul-dejun, iar cerealele sunt solutia rapida, satioasa si sanatoasa sau cel putin asa credeai. Daca citesti etichetele multor tipuri de cereale din comert vei observa un ingredient care nu numai ca iti poate aduce numeroase kilograme in plus, dar nu este deloc sanatos pentru tine: zaharul. Pe multe ambalaje, acesta este trecut al treilea ingredient, iar cantitatile pe care le contin unele cereale sunt de-a dreptul ingrijoratoare. Nu ar trebui insa sa renunti la cereale, ci doar sa le alegi pe cele care sunt cu adevarat sanatoase si care iti asigura necesarul de energie in prima parte a zilei. Iata cum poti face acest lucru:Cand iti incepi ziua cu o masa bogata in zahar, acesta iti creste nivelul glicemiei si al insulinei, ceea ce iti da un boost de energie. Insa efectul este unul de scurta durata: cand acesta dispare, organismul iti cere o masa bogata in carbohidrati sau ceva dulce, creand astfel un cerc vicios. Pe termen lung, consumul mare de zahar favorizeaza aparitia diabetului de tip II, duce la probleme cardiace si este responsabil, intr-o anumita masura, de aparitia unor tipuri de cancer.Cerealele ideale pentru micul-dejun ar trebui sa contina un numar cat mai mic de ingrediente, daca sunt indulcite, sa fie indulcite cu produse naturale, cum e mierea, si sa fie fabricate din cereale integrale, cat mai putin sau deloc procesate. Este suficient sa te uiti pe etichetele acestor cereale delicioase , ca sa iti dai seama ca exista si variante sanatoase, obtinute intr-un mod natural, fara zahar adaugat si cu un continut ridicat de vitamine, proteine si fibre. Acestea sunt solutia ideala pentru masa ta de dimineata, iar dupa cum vezi, preturile sunt mult mai mici fata de cele ale cerealelor pe care le consumai pana acum.Multe cereale au pe cutie mesaje care te pot induce in eroare. Unele pretind ca sunt sarace in grasimi si fabricate din cereale integrale, insa cand te uiti pe ambalaj iti dai seama ca, de fapt, acestea sunt pline de zahar si contin cereale integrale intr-o proportie infima.Functioneaza astfel de mesaje care promoveaza sanatatea pe cutiile produselor pe care le consumam? Studiile spun ca astfel de mesaje pot manipula increderea pe care un consumator o acorda produselor si pot creste vanzarile brandurilor care se pozitioneaza pe piata drept promotori ai unui stil de viata sanatos.Orice aliment ingrasa, daca il consumi in cantitati foarte mari. Exista insa alimente care sunt satioase si nu contin un numar mare de calorii, iar cerelale de care iti spuneam mai devreme se numara printre ele. Chiar si asa, este indicat sa te folosesti de indicatiile de pe ambalaje pentru a-ti portiona corect cerealele.Uita-te la numarul de calorii continute la 100 de grame si dozeaza-ti portia astfel incat micul tau dejun sa nu depaseasca 400 de calorii. Aceasta este o doza suficienta pentru a-ti asigura necesarul de energie si este ideal mai ales daca incerci sa slabesti sau sa iti mentii silueta actuala. Cerealele pot fi consumate cu lapte sau iaurt si poti crea mixuri interesante cu fructe deshidratate sau nuci, care sa iti aduca un plus de fibre si sa dea un gust cat mai placut mesei tale de dimineata.Daca tii cont de aceste sfaturi, micul-dejun va fi una dintre mesele sanatoase ale zilei, te va umple cu energie si te va ajuta sa iti tii greutatea sub control, fara eforturi prea mari.