Cum sa dai consistenta salatelor de vara. Cu doar cateva ingrediente ai o masa copioasa

E o adevarata placere ca vara sa savurezi un bol mare cu rosii, castraveti si ardei cu niste ulei de masline, dar daca vrei ca salata sa se transforme intr-un pranz copios si sa nu ti se faca imediat foame din nou, trebuie sa mai pui cate ceva in bolul acela. Daca le adaugi unul dintre aceste ingrediente, salatele devin o masa copioasa, dar sanatoasa, si care te ajuta sa-ti mentii si silueta pentru plaja. Uite ce iti sugeram:La o salata de legume de vara merg perfect niste seminte de chia. Au un gust subtil, dar sunt foarte hranitoare si te ajuta sa tii departe foamea. In plus, sunt prietenoase cu silueta ta si te vor ajuta in moduri in care sigur nu banuiai. Au fost numite de mai multi nutritionisti adevarate super-alimente, iar daca ne uitam pe beneficiile semintelor de chia , ne putem da seama foarte usor de ce.Pline de antioxidanti si cu un continut ridicat de acizi grasi omega 3 si omega 6, aceste seminte merita cu siguranta incluse in dieta ta. Si ce mod mai bun de a le consuma decat alaturi de alte legume sanatoase pentru un pranz delicios, copios si, mai ales, sanatos?Pestele este un aliment cunoscut pentru continutul ridicat de grasimi bune. Adauga in salata ta putin somon afumat sau chiar bucati de somon gatit la abur. Salata va capata consistenta, gustul va fi unul senzational, iar tu poti spune ca ai avut parte de o masa ca la restaurant.Nu trebuie sa uitam ca somonul si alte tipuri de peste gras (hering, macrou, sardine) au un continut ridicat de omega 3, care ne ajuta sa tinem la distanta bolile de inima, dar si bolile degenerative, precum Alzheimer.Avocado, un fruct ce vine tocmai din America Centrala si de Sud este foarte hranitor si te va ajuta sa faci din salata ta un fel de mancare principal. Gustul sau este subtil, textura e cremoasa, iar beneficiile pentru sanatate, nenumarate. Este de ajuns sa amintim faptul ca avocado contine mai mult potasiu decat bananele, vitamina E din plin, dar si acid folic, pentru a convinge pe oricine ca este un aliment demn de atentie.Facut din gris, cous-cousul este specific bucatariei arabe, insa in ultimii ani a patruns si in retetele noastre. Se pregateste usor prin simpla lasare la umflat in apa calda si apoi se foloseste in orice tip de salata doresti. Il poti folosi si drept simpla garnitura, dar vara iti recomandam sa-l adaugi in salata, pentru a te bucura putin de aromele Africii si ale Orientului.Quinoa a fost numita de vechii incasi Cereala Mama pentru beneficiile sale, iar in ultimii ani a devenit tot mai consumata. Nici nu e de mirare, avand in vedere proprietatile sale. Ea contine nu mai putin de 16 tipuri diferite de triterpine, substante care au proprietati antiinflamatorii si anticanceroase, dar si magneziu si vitamina B. Este excelenta in salate si este un ingredient perfect pentru mancarurile de dieta.