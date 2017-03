Cum scapi de senzatia de foame si de pofte? 5 plante care te ajuta sa te pregatesti pentru vara

Odata cu venirea verii, corpul tau trebuie sa fie in cea mai buna forma. Fereste-te insa de tratamentele „minune” greu de urmat si foarte solicitante pentru organism. Din fericire, exista numeroase plante care topesc colaceii in timp ce au grija de sanatatea ta, oferindu-i corpului energie si vitamine. Iata ce trebuie sa consumi pentru a te simti bine in costumul de baie.Socul este printre cele mai bune remenii naturale care te sustin in lupta cu kilogramele in plus. Acesta ajuta la eliminarea toxinelor si a apei din organism, netezeste si reda elasticitate pielii si elimina aspectul neplacut de coaja de portocala. Toate acestea in timp ce elimina substantele nocive din organism si intareste sistemul imunitar. In plus, prin infuziile de soc senzatia de foame si poftele dispar, asa ca vei privi cu alti ochi micile tentatii din jurul tau. Este nevoie de doar 1-3 luni de tratament cu infuzie de soc pentru a simti pe propria piele beneficiile acestei plante. Ca sa afli mai multe detalii despre cum se prepara infuzia de ceai de soc, citeste acest material despre ceaiul de soc Sigur ai auzit despre efectele vindecatoare ale plantei de aloe vera asupra ranilor, insa aceasta este foarte eficienta si in tratamentele pentru pierderea in greutate. Prin cantitatea mare de fitosteroli din compozitia sa, un smoothie de aloe vera in fiecare dimineata reduce grasimile viscerale (arde grasimea abdominala), reduce nivelul de trigliceride, elimina toxinele din oraganism si accelereaza arderile.Patrunjelul nu este doar o planta aromatica pe care o adaugi la mese. Datorita concentratiei mare de aminoacizi cum ar fi lizina si acizi esentiali cum ar fi apiolul, patrunjelul reduce colesterolul si faciliteaza pierderea in greutate. Ca bonus, patrunjelul ofera organismului o multime de vitamine si de minerale care te mentin in forma in timpul dietei de slabire. Poti consuma patrunjelul ca infuzie sau amestecat in suc de telina si morcovi.Tumericul ajuta organismul sa arda grasimi, potrivit unui studiu al Universitatii din Tufts care a aratat ca soarecii care au consumat curcumina, un ingredient activ din turmeric, au pierdut in greutate mai mult fata de soarecii expusi la aceeasi dieta, dar fara curcumina. De asemenea, turmericul creste temperatura corpului, accelerand metabolismul, si regleaza nivelul hormonilor din organism in acea perioada sensibila a lunii. Poti consuma turmeric in supe, tocanite sau presarat peste legume coapte.Radacinile de ginseng sunt deja un remediu popular pentru imbunatatirea memoriei si energizarea organismului, insa ginsengul ajuta si la pierderea in greutate, impiedicand stocarea grasimii. Conform unui studiu publicat in Phytotherapy Research Journal, soarecii cu diabet carora le-a fost administrat extract de panax ginseng timp de 12 zile au pierdut foarte mult in greutate, dar au aratat si imbunatatiri semnificative in ceea ce priveste sensibilitatea la insulina.