Dieta care iti salveaza viata. Incepe-o chiar acum!

Tensiunea arteriala ridicata poate trece neobservata ani la rand, dar acest lucru nu o face mai putin periculoasa. Pentru a evita consecintele grave ale hipertensiunii, cum ar fi atac de cord, accident vascular cerebral, dementa, insuficienta renala si invaliditate, trebuie sa adopti un regim alimentar potrivit.Contine cantitati mari de sare, deoarece este o parte esentiala a procesului de preparare a acestora. Sarea este un stimulator al tensiunii arteriale.Ingredientele acesteia ar putea parea sanatoase, dar toata sarea continuta in sosurile de soia si teriyaki face ca masa chineza sa includa dublul dozei zilnice de sodiu permise.Cantitatile mari de branza, carne tratata, sos de rosii contin sare in exces. In plus, si conservantii adaugati pentru a mentine pizza proaspata sunt bogati in sodiu.Majoritatea produselor dulci coapte contin agenti de coacere care sunt bogati in sodiu. In acelasi timp, aceste preparate pot duce la exces de greutate, un factor favorizant al tensiunii arteriale mari.Doar o cantitate mica de carne rosie este permisa ca parte din dieta hipertensiva. Este o carne grasa, periculoasa pentru sanatatea inimii si a vaselor sangvine.Consumul de alcool provoaca o crestere dramatica a tensiunii arteriale. De asemenea, alcoolul dauneaza peretilor vaselor de sange si creste riscul bolilor de inima.Sunt bogate in magneziu si potasiu, care ajuta la scaderea tensiunii arteriale. Trebuie sa mananci: mere, banane, caise, broccoli, morcovi, pepeni, portocale, piersici, cartofi.Sunt bogate in potasiu si ajuta rinichii sa scape de sodiul in exces.Nitratii din sucul de sfecla pot reduce tensiunea arteriala in 24 de ore.Calciul este esential pentru a mentine nivelul tensiunii arteriale sub control. Laptele degresat este o sursa de calciu cu continut scazut de grasimi.Acest aliment bogat in fibre, cu continut scazut de grasimi si cu continut scazut de sodiu, este perfect pentru a evita cresterea tensiunii arteriale.Alege iaurtul degresat, intrucat este lipsit de grasimi si are un continut ridicat de magneziu, potasiu si calciu. Un astfel de iaurt poate stabiliza tensiunea arteriala.