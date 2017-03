Te poti epila definitiv fara pic de durere. Iata metoda la care trebuie sa apelezi

Pentru a-ti usura procesul de informare, am apelat la doctorul Florin Juravle, medic chirurg-estetician (Clinica Statera), care ne recomanda cea mai buna metoda de epilare definitiva a momentului, la nivel mondial.Cel mai performant device pentru epilare definitiva din lume este laserul ALEXANDRITE. MOTUS AX de la DEKA. Acesta reprezinta standardul de aur la nivel mondial, fiind cel mai rapid si cel mai eficient laser datorita timpului redus de lucru, a numarului scazut de sedinte si a confortului clientilor.Practic, intr-o singura sedinta, dispar cca. 70% din firele de par.Rezultatele uimitoare sunt atinse gratie lungimii de unda folosite, de 755 nm, specifica pigmentului firului de par, fara ca pielea sau alti cromofori din structura sa (vase de sange, apa) sa aiba de suferit. Ba mai mult, laserul si-a dovedit eficienta si in tratamentul hiperpigmentarilor localizate (efelide sau pistrui, lentigo solar, hiprepigmentari post inflamatorii). Aplicatorul Moveo, de 20 de mm, dubleaza capacitatea de transmisie a energiei laser catre piele, comparativ cu alte tipuri de laser. Miscarile simple si circulare elimina parul nedorit intr-un mod rapid, sigur, eficient si nedureros.Softul integrat permite alegerea rapida a parametrilor de tratament in functie de orice tip de piele.Sistemul de raciere integrat garanteaza maximum de confort si protectie. Zona tratata este incalzita gradual, firele de par fiind distruse fara efecte secundare pentru pacient. Astfel, Alexandrite este eficient si in tratarea pacientilor cu tegument deschis la culoare (fototip cutanat I-III). Spre deosebire de alte dispozitive pentru epilare, laserul Alexandrite este eficient si in cazul firelor de par mai subtiri, putin pigmentate, cum ar fi cele de la nivel facial, fiind utilizat in prezent cu succes in cele mai mari clinici de specialitate din lume. Singura interdictie este folosirea pe pielea proaspat bronzata.Pentru rezultate optime, recomandam 6 sedinte si, pentru intretinere, una din doi in doi ani.Dr. Florin Juravle: Putem apela in orice anotimp, cu mentiunea ca in perioada calduroasa trebuie sa nu ne expunem la soare 3-4 zile de la efectuarea sedintei.Sos. Kiseleff Nr. 55, Vila 9, ap 2, Sector 1, BucurestiTelefon : 0737.41.41.45Mail : esteticastatera@gmail.comhttps://www.facebook.com/clinicastatera/