4 mituri spulberate despre epilare. Si tu credeai ca sunt adevarate?

O multime de mituri inconjoara subiectul epilatului, facandu-te sa folosesti doar anumite produse. Iata adevarul.Epilatul este una dintre tehnicile de infrumusetare care le da batai de cap multor femei, dar si absolut necesara. De altfel, nu este doar o chestiune de frumusete, ci si de ingiena si de ingrijire. Cu cat stii mai multe despre asta, cu atat mai usor iti va fi sa scapi de aceasta grija. Iata care sunt miturile legate de epilare si care este, de fapt, adevarul.Nimic mai fals! Epilarea definitiva a fost privita multa vreme drept o procedura scumpa si utilizata doar de femeile cu o putere financiara ridicata, insa in prezent lucrurile nu mai stau asa. Tehnologia a avansat si a devenit tot mai accesibila, asa ca pretul pentru epilarea definitiva este, pe termen lung, chiar mai mic decat epilarea cu ceara la un salon de infrumusetare.Si tu te numeri printre persoanele care spun ca epilarea definitiva e scumpa, fara sa stii, de fapt, cat costa? Te poti convinge ca este mai accesibila decat credeai, privind la preturile de la acest centru de epilare definitiva din Bucuresti . Dupa cum vezi, costul nu este nici pe departe unul prohibitiv pentru o femeie care oricum obisnuieste sa mearga la cosmetica periodic.Este una dintre cele mai raspandite informatii despre lama de ras. Daca alegi sa elimini parul nedorit cu ajutorul ei, nu ai de ce sa-ti faci griji legate de indesirea firelor de par sau de ingrosarea lor. Firele de par raman la fel, insa faptul ca ele incep sa creasca in foarte scurt timp de la epilarea cu lama iti da senzatia ca sunt mai dese.E adevarat ca lama nu este solutia cu cele mai multe avantaje – parul creste repede inapoi si exista riscul teieturilor, insa in niciun caz indesirea parului nu are legatura cu folosirea ei.Inainte sa decretezi ca o anumita crema depilatoare iti mentine pielea fina pentru mult timp trebuie sa stii care este principiul dupa care functioneaza. Crema topeste firele de par, insa nu din radacina, asa ca efectele ei in ceea ce priveste timpul scurs intre epilari este acelasi ca si in cazul lamei de ars.Nicio crema depilatoare nu va avea efecte pe termen lung, deoarece ea nu actioneaza asupra radacinii. Singurele metode care au efecte pentru mai mult timp sunt cele care actioneza direct asupra radacinii firului de par – ceara, epilatorul, epilarea cu IPL sau laser.Un alt mit foarte popular este cel care leaga epilarea eficienta si pe termen lung de durere. Daca in cazul epilatorului si al cerii este adevarat, iar durere poate fi insuportabila, mai ales in anumite zone ale corpului, nu acelasi lucru se poate spune despre epilarea cu IPL.In cazul epilarii cu IPL nu intra in discutie durerea, deoarece firele de par nu sunt smulse din radacina, ca in cazul folosirii cerii sau a epilatorului. In cazul IPL, procedeul este simplu – melanina absoarbe lumina si o conduce catre foliculul de par, unde este transformata in caldura, distrugand celulele care hranesc parul.