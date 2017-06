4 trucuri pentru o epilare fara durere

Exista o multime de tehnici de epilare: cu ceara, cu epilator electric, cu laser, cu creme, cu lama. Cele mai multe dintre ele provoaca durere. Totusi, poti combate aceste neplaceri daca tii cont de cateva sfaturi:Epilarea nu se face de azi pe maine. Pielea trebuie pregatita din timp pentru ca acest proces sa poata fi suportat mai usor. Asta inseamna ca zilnic trebuie hidratata cu ajutorul cremelor, iar saptamanal trebuie efectuata o exfoliere. In acest fel, pielea nu se va mai usca, ci va fi moale, elastica, facand epilatul mult mai putin dureros, evitandu-se astfel inclusiv iritatiile.Apa calda deschide porii, facand astfel mult mai usor de smuls firele de par. Chiar daca folosesti aparatul de ras pentru a indeparta parul de pe picioare, spre exemplu, fa-ti intai un dus cu apa calda, astfel incat pielea sa fie mai moale si mai usor de epilat.Un aparat de ras de calitate va face epilatul mult mai usor, mai rapid si vei avea garantia ca pielea ta nu va suferi iritatii. Nu presa prea tare lama pe piele, deoarece ajuti bacteriile sa intre in foliculii de par.Dupa epilare, e bine sa eviti produsele care contin alcool sau cremele cu formule foarte grase. Dar poti opta imediat pentru un gel racoritor pe baza de substante naturale, care sa calmeze si sa hidrateze pielea. In cazul in care au aparut iritatii, cea mai buna solutie este folosirea cremelor cu hidrocotizon. Le gasesti in farmacii.