Spala-te pe fata cu acest amestec si vei arata mai tanara cu 5 ani

Produsele cosmetice din comert contin adesea ftalati, ingredient periculos pentru piele si care in majoritatea cazurilor nu sunt inscrisi pe eticheta. Ftalatii au fost pusi in legatura cu cresterea numarului de cancer de piele, de aceea sunt de preferat produsele home made, cele pe care ti le prepari singura acasa, din ingrediente naturale.Pentru un scrub menit sa iti curete tenul si sa iti intinereasca pielea, eliminand ridurile fine ai nevoie de o jumatate de ceasca de ulei de nuca de cocos si de jumatate de ceasca de bicarbonat de sodiu. Amesteca bine aceste doua ingrediente pana obtii o pasta fina. Uleiul de nuca de cocos e bine sa fie usor incalzit, pentru a fi mai lichid. Dupa ce ai obtinut aceasta solutie, toarn-o intr-un borcan cu gura larga pentru a-ti fi mai usor sa o folosesti. Apoi depoziteaz-o in frigider.Foloseste acest scrub o data la doua-trei zilei. In doar doua saptamani vei constata ca tenul tau este mai curat, fata mai luminoasa, dispar cearcanele si ridurile mici. Practic, reusesti in felul acesta sa stergi foarte simplu cel putin cinci ani de pe chipul tau.Uleiul de cocos este antimicrobian si hidratant. Acesta distruge bacteriile care cauzeaza cosuri. De asemenea, este un puternic antiinflamator, atenuand simptomele iritatiilor de la nivelul dermei.Bicarbonatul este un excelent exfoliant. Pielea ta va fi mai moale, mai catifelata dupa fiecare utilizare a acestui scrub.