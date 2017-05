4 informatii de maxima importanta pe care medicii isi doresc sa le stii despre operatiile estetice

Operatiile estetice au devenit mai accesibile ca niciodata, iar medicii au cateva informatii pretioase pentru cei care planuiesc sa treaca pe la cabinetul esteticianului.Romanii sunt mari amatori de operatii estetice, plasandu-se chiar inaintea englezilor la numarul de operatii realizate intr-un an. Putine sunt femeile care pot spune cu toata sinceritatea ca nu ar apela niciodata la chirurgia estetica, insa exista in continuare multa reticenta in aceasta privinta, din cauza multitudinii de informatii eronate care circula pe seama acestui subiect. Iata cateva raspunsuri utile la intrebarile pe care sigur le ai despre operatiile estetice:Intr-un top realizat de o organizatie internationala a chirurgilor esteticieni, tara noastra a fost plasata pe locul 17 la numarul de operatii estetice realizate intr-un an. Suntem inaintea britanicilor, a thailandezilor sau a rusilor, semn ca romanii isi permit aceste proceduri. De altfel, spun chirurgii, operatiile estetice au devenit tot mai populare, domeniul s-a dezvoltat mult, asa ca ele nu mai sunt destinate doar celor cu venituri exorbitante. In prezent, chiar si o persoana cu un venit mediu poate apela la o interventie de acest tip.Este suficient sa te uiti cat costa o rinoplastie pentru a avedea ca pretul nu este nici pe departe atat de mare pe cat credeai. De altfel, rinoplastia este una dintre cele mai populare operatii de la noi din tara, alaturi de operatia de marire a bustului si de liposuctie.In cazul in care credeai ca aspectul tau se va schimba dramatic dupa o interventie la nivelul nasului, al sanilor sau in orice alta zona a corpului, medicii te linistesc si te asigura ca operatiile estetice nu sunt o bagheta magica cu ajutorul careia devii de nerecunoscut.Eugene Elliott, chirurg plastician in statul american California, atrage atentia ca pacientii nu trebuie sa se astepte sa priveasca in oglinda o cu totul alta persoana dupa o interventie estetica. Ea spune ca procedurile estetice nu fac decat sa se concentreze asupra unei zone, asadar vei fi in continuarea usor de recunoscut dupa o operatie estetica. De asemenea, doctorul american mai atrage atentia si asupra asteptarilor nerealiste ale pacientelor. Operatia nu iti va schimba total viata, subliniaza ea.Inainte sa mergi la medic, cantareste pe indelete decizia de a interveni asupra aspectului tau fizic. Ce trebuie sa stie pacientii, spun chirurgii, este ca operatia este ireversibila. Niciodata locul operat nu va mai fi la fel, chiar daca mai intervii asupra lui. Operatia estetica nu este ca o noua tunsoare, ea iti influenteaza aspectul pe viata, motiv pentru care medicii isi intreaba de obicei pacientii daca sunt cu adevarat siguri ca vor procedura.Mai mult decat atat, multi pacienti nu-si asculta medicul si daca li se refuza o interventie pe motive medicale apeleaza la alti medici dispusi sa riste. Consultarea unei alte pareri este mereu o idee buna, insa daca 2-3 medici au refuzat sa faca operatia, este mai bine sa asculti parerea majoritatii.Orice operatie implica anumite riscuri, implica un disconfort si trebuie tratata ca atare. Chiar daca vei avea la dispozitie calmante si vei fi anesteziata, este, totusi, vorba despre o interventie chirugicala care vine la pachet in mod inevitabil si cu disconfort.Acestea sunt doar cateva informatii de care ar trebuie sa tii cont inainte sa apelezi la o interventie estetica, insa nu uita sa te documentezi cu atentie si in legatura cu procedura pe care o vei face, indiferent care este aceea.