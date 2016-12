3 metode sigure pentru buze mai carnoase si mai proeminente

Se spune ca, atunci cand intalnesti o persoana de sex opus pentru prima data, primul lucru pe care aceasta il observa sunt buzele, si nu ochii, asa cum esti tentata sa crezi. De aceea, pentru a face o impresie cat mai buna, trebuie sa iti ingrijesti constant aceasta parte a fetei. Pentru ca fiecare femeie este frumoasa in felul ei si formele fetei isi creeaza singure un echilibru, nu conteaza foarte mult daca ai buzele subtiri sau groase. Chiar si asa, multe dintre noi suntem nemultumite de buzele prea subtiri si cautam neincetat metode de ingrosare care sa ne faca sa ne simtim mai increzatoare in noi insene. Dar nu este nimic gresit in a nu fi multumita cu aspectul tau fizic. De aceea, noi ti-am pregatit 3 sfaturi practice si usor de aplicat, care te vor ajuta sa ai buze mai senzuale, asa cum ti-ai dorit dintotdeauna.Anii 80 au largit orizonturile femeilor in ceea ce priveste frumusetea exterioara prin diferite interventii chirurgicale care, de cele mai multe ori, le-au adus acestora fericirea. Astazi, tehnologia este mult mai evoluata, deci au aparut si mai multe tehnici de modificare a trasaturilor fetei. Augmentarea buzelor este o astfel de metoda, care se poate realiza atat cu ajutorul grasimii colectate din alta zona a corpului, cat si cu ajutorul acidului hialuronic sau al siliconului.Totusi, in prezent, marirea buzelor cu acid hialuronic este cea mai frecventa interventie si cea mai recomandata de specialisti, aceasta substanta fiind chiar o componenta naturala a pielii, care se diminueaza insa cu trecerea anilor. Prezenta sa in epiderma este extrem de importanta, deoarece mentine hidratarea normala si asigura un aspect proaspat al pielii. Interventia chirurgicala cu aceasta substanta nu provoaca alergii, da volum buzelor pe termen lung si acidul hialuronic se resoarbe fiziologic.Desi dureaza mai mult decat o interventie chirurgicala, iti poti mari si defini buzele in mod natural printr-o serie de exercitii speciale pentru fata. Oricand ai un moment liber, fie ca esti in masina, in dus sau la birou, poti exersa cate putin in fiecare zi si, cu timpul, buzele tale vor capata mai mult volum.Inainte de a incepe, bea un pahar cu apa si hidrateaza-le cu un balsam obisnuit. Unul dintre cele mai cunoscute exercitii de acest fel este cel in care iti umpli gura cu aer, pe care il misti dintr-o parte in alta avand obrajii umflati. Astfel, vei scapa de liniile subtiri din jurul buzelor, numite si linii marioneta, iar buzele tale vor arata mai pline. Un alt lucru pe care poti sa il faci este sa iti trimiti pupici in oglinda, supunandu-ti buzele unei tensiuni care le va face, ulterior, sa para mai mari.Dupa cum ti-ai dat seama, puterea machiajului este uimitoare si prin intermediul lui reusesti sa iti modelezi fata asa cum iti doresti, indiferent de circumstante. In fond, machiajul este o arta. Și in cazul de fata, pentru marirea buzelor, exista anumite trucuri la care poti recurge. Singurul dezavantaj este ca va trebui sa repeti procesul destul de des, ceea ce poate fi putin enervant. Iata insa cum te poate ajuta:- Foloseste doua nuante de ruj, una mai inchisa, pentru partea de mijloc a buzelor, si una mai deschisa, pentru margini. Ai grija ca acestea sa nu fie foarte diferite insa, pentru ca vor oferi buzelor un aspect neplacut.- Alege un luciu de buze in culori deschise in loc de ruj. Acesta ofera buzelor o iluzie de extra hidratare si, in general, le face sa para mai mari. De obicei, faci acelasi lucru in cazul ochilor, atunci cand te dai cu creion alb in colturi.- Contureaza-ti buza de jos cu o pudra de culoare mai inchisa decat tenul tau, pentru a crea o umbra falsa si a da impresia de buze mai groase.