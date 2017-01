3 produse de infrumusetare folosite de decenii si care au trecut testul timpului. Tu le utilizezi?

Fiecare femeie are o crema preferata, o lotiune pe care o recomanda tuturor prietenelor, insa aceste produse sunt printre preferatele femeilor din intreaga lume de zeci de ani.Unele produse cosmetice sunt nemuritoare, au proprietati care le-au inclus printre preferatele femeilor de-a lungul timpului si au rezultate vizibile. Este vorba despre produse naturale, cu proprietati ce pot fi cu usurinta catalogate drept miraculoase. Parul, tenul, pielea de pe corp, dantura vor arata mai bine cu ajutorul acestor produse. Sunt, probabil, singurele de care ai nevoie in trusa ta de cosmetice. Iata care sunt ele:Unul dintre cele mai cunoscute produse cosmetice naturale, dar si unul cu ample beneficii atat asupra pielii de pe corp, cat si a tenului si a parului, untul de cacao poate fi considerat un adevarat panaceu pentru problemele pielii. Diferenta se va observa de la prima utilizare pentru ca este un produs intens hidratant cu un miros ametitor de ciocolata.Citeste acest articol fascinant pentru a afla de ce este considerat untul de cacao un produs minune si cum trebuie folosit pentru a te bucura de adevaratul sau potential. Acolo vei gasi toate beneficiile acestuia, dar si informatii legate de utilizarea lui si cateva retete cu acest unt delicios. Dupa cum vezi, este un ingredient care poate sa tina locul unui dulap intreg de cosmetice, de la cele dedicate ingrijirii pielii, pana la masti si uleiuri de par scumpe.Foarte popular in ultimii ani, uleiul de cocos este considerat unul dintre cele mai bune produse de ingrijire pe care le poti utiliza. Intens hidratant, el inlocuieste cu succes chiar si cele mai scumpe creme hidratante. Mai mult decat atat, combinat cu putin bicarbonat de sodiu el este de ajutor si pentru tratarea tenului acneic si pentru eliminarea punctelor negre. Poate inlocui si balsamul de buze, dar si masca de par.Un lucru mai putin cunoscut despre uleiul de cocos este faptul ca ajuta la imbunatatirea sanatatii orale. Il poti folosi impreuna cu bicarbonat de sodiu pentru a-ti peria dintii, insa aceleasi efecte le vei obtine si daca iti clatesti gura cu el inainte de perierea dintilor.Uleiul de cocos poate fi utilizat si la gatit, fiind o varianta mult mai sanatosa decat uleiul de floarea soarelui sau cel de masline. Ajuta la scaderea colesterolului, iar in cazul in care pregatesti deserturi le va da o aroma nemaipomenita.Untul de shea se inscrie si el cu usurinta intre remediile naturale folose de zeci de ani. Hidrateaza foarte bine pielea, vindeca eczemele si psoriazisul, ajuta la prevenirea vergeturilor, poate fi folosit pentru a trata buzele afectate de vant si de frig, dar este de mare ajutor si in prevenirea ridurilor, tocmai datorita puterii sale de hidratare.Poti folosi untul de shea si in locul cremei de maini, va contribui si la intarirea unghiilor. Iarna, cand vantul determina uscarea pielii de pe maini, aplica un strat generos de unt de shea pe maini, pune-ti o pereche de manusi din bumbac si lasa untul sa actioneze peste noapte. A doua zi dimineata vei avea o piele catifelata si cu un aspect fermecator.Desigur, in cazul celor trei produse, o conditie imperativa pentru ca tu sa te bucuri cu adevarat de proprietatile lor este sa alegi unele 100% naturale, fara conservanti si alte substante adaugate. Tu folosesti vreunul dintre ele?