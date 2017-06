Ce sa faci pentru a arata chic vara aceasta? Apeleaza la produse naturale de ingrijire corporala!

Inceputul sezonul cald constituie cel mai bun prilej pentru toate doamnele si domnisoarele de a avea un look atragator. Aspectul fizic placut, silueta de invidiat, sanatatea, fermitatea si elasticitatea pielii sunt motive pentru care reprezentantele sexului frumos apeleaza la diferitele metode de ingrijire corporala.Intrebarea mare care sta, insa, pe buzele tuturor este daca produsele cosmetice conventionale, disponibile pe piata, aduc atat de multe beneficii pe masura pretentiilor feminine?Din pacate, opiniile unanime si studiile realizate de catre renumiti cercetatori europeni si americani au ajuns la concluzia ca majoritatea covarsitoare a cosmeticelor au o actiune extrem de agresiva la nivelul epidermei. Mai mult, chimicalele care intra in compozitia acestora produc adesea alergii si iritatii la nivelul pielii, acutizand, de asemenea, problemele neplacute provocate de riduri, acnee, par sensibil si degradat, ori matreata.Medicii, in general, si mai ales dermatologii, in particular, atrag de numeroase ori atentia asupra importantei pielii si mentinerii sanatatii intregului organism. Pe langa expunerea la soare, aceasta este mereu "atacata" de numerosii excipienti ce intra in alcatuirea cosmeticilor, ceea ce creste, inevitabil riscul aparitiei cancerului, dar si a unor afectiuni dermatologice neplacute.In fata provocarilor contemporane, un numar tot mai mare de femei tind sa opteze spre o abordare naturista a ingrijirii corpului.Pentru doamnele trecute de prima tinerete care se confrunta cu problema vizibila a ridurilor, o crema naturala antirid contribuie, in primul rand, la netezirea si ascunderea delicata a ridurilor din zona ochilor, a fruntii sau a obrajilor sau buzelor. In al doilea rand, produsele antirid pe baza de ulei si proteine de argan au un efect imediat, imbunatatind relieful tenului, inclusiv in zona fetei sau a decolteului, sporind elasticitatea pielii ce are de suferit de pe urma procesului de imbatranire.au in componenta substante din extracte naturale, fara parabeni, sls, mare majoritate a ingredientelor procenind din agricultura biologica. Extractele de jojoba, aloe vera, unt de shea, ulei de argan sau de avocado reda pielii hidratarea, regenerarea si tonusul de care are nevoie, estompand procesul imbatranirii de la primele semne, netezesc in mod delicat tenul si ascund urmele de riduri fine sau profunde.Potrivit studiilor medicale, celulita afecteaza o mare parte din populatia feminina a Globului. Creata din ingrediente 100% naturale, pe baza de cafeina, vitamina E vegetala, aloe vera, cretusca sau coaja de portocala,ataca tesutul adipos de la primele aplicari, netezind pielea cu delicatete. In plus, paducelul salbatic organic ajuta la imbunatatirea procesului de detoxifiere, iar extractul de castan bio este bun stimulent al circulatiei periferice si un excelemt tonifiant al musculaturii.Parul uscat, degradat, firul care se rupe sunt semne ale imbatranirii de care se poate scapa cu ajutorul unui sampon natural si a unui tratament natural de par.regleaza activitatea glandelor sebacee, curata si catifeleaza scalpul, conferind parului suplete si elasticitate.Mai mult, un tratament natural de par constand in aplicarea unei lotiuni stimulante din extracte de coacaze negre, mirt, sau apa florala de lavanda stimuleaza regenerarea celulara, are proprietati de tonifiere si este astringent. In plus, vitaminele CC si PP din extractul de coacaze lupta eficent contra procesului inflamator.Pentru o fixare si fermitate de durata a firelor de par, spuma de par pe baza de rodie si goji pastreaza parul matasos, stralucitor si plin de volum, in timp ce ovazul din samponul regerant contribuie la prevenirea casarii si degradarii varfului firului de par.Concluzionand, crema naturala antirid si crema anticelulitica pe baza de ingredinte de origine organica sunt alternativele eficiente pentru a asigura echilibrul perfect al unui corp ingrijit, tonifiat si sanatos. De asmenea, tratamentul natural de par si sampoanele naturale din extracte vegetale sunt considerate principalele surse de prevenire a casarii, degradarii parului . Pentru un par matasos si sanatos, expertii recomanda folosirea cu regularitate a acestor produse!