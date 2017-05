Cele 5 obiceiuri proaste la care trebuie sa renunti, pentru un zambet ca la Hollywood

Te speli pe dinti de doua ori pe zi, folosesti ata dentara si apa de gura, mesteci guma dupa fiecare masa si mergi regulat la detartraj? Daca raspunsul la toate aceste intrebari este „da“, insa tot nu ai obtinut sau nu ai putut pastra pentru mult timp un zambet demn de covorul rosu, atunci, cel mai probabil, trebuie sa lucrezi un pic la rutina ta zilnica si sa identifici acele obiceiuri care iti pot afecta in mod negativ sanatatea orala.O dantura ca la Hollywood este in primul rand sanatoasa. Apoi, cu siguranta ai observat, toti actorii care pasesc pe covorul rosu au dintii foarte albi. Exista cateva obiceiuri proaste care iti pot afecta culoarea danturii, cum sunt fumatul, consumul exagerat de cafea sau de ceai. Insa o culoare a dintilor precum cea pe care o vezi la vedetele de peste Ocean nu se obtine nici printr-un stil de viata sanatos, si nici prin metode precum pasta de dinti pentru albit, periatul cu bicarbonat de sodiu sau benzile destinate special acestui procedeu.Asadar, la urmatoarea vizita la cabinetul stomatologului, intreaba si despre solutii profesionale de albire a danturii, dupa ce ai rezolvat partea de detartraj si eventuale probleme ale dintilor. Clinica Ivory chiar a venit in ajutorul pacientilor cu un ghid complet unde gasesti totul despre albirea dintilor - un ajutor indispensabil pentru toate femeile care viseaza la o dantura perfecta, dar nu stiu cum sa o obtina.Desi un medic bun de la o clinica de renume, cum este Ivory, te poate ajuta sa obtii acel zambet la care visezi, important este sa elimini din comportamentul tau obiceiurile nocive care iti afecteaza, in timp, sanatatea orala si zambetul.Iata ce trebuie sa faci, dupa vizita la dentist, pentru a mentine o dantura de nota 10:Bauturile acidulate, care de obicei au si o cantitate mare de zahar in compozitie, iti afecteaza in mod negativ sanatatea dentara. Consumarea acestora pe perioade mari de timp duce la aparitia cariilor, oricat de buna ar fi igiena ta orala. Redu, asadar, consumul unor astfel de bauturi si, atunci cand nu te poti abtine, foloseste un pai. In acest fel, vei tine bautura departe de dintii proaspat detartrati si albiti.Potrivit webmd.com , medicii stomatologi atrag atentia ca tot mai multi pacienti isi folosesc dantura la deschis sticle sau ambalaje, insa acest obicei duce, in timp, la aparitia unor fisuri sau chiar la sparturi serioase la nivelul dintilor.Scrasnitul dintilor este un obicei foarte daunator, care iti poate strica dantura de Hollywood in care ai investit atat de multe resurse. Provocat mai ales de stres si de anxietate, dar si de o dantura incorect aliniata, scrasnitul dintilor nu este ceva care poate fi controlat. In timp, acest tic duce la tocirea smaltului si, mai grav, la expunerea dentinei. Daca ai acest obicei, vorbeste de urgenta cu medicul tau, inainte ca acea sensibilitate pe care o simti acum la nivelul dintilor sa se transforme in ceva mult mai grav.De cele mai multe ori, persoanele care sufera de bruxism - caci asa se numeste afectiunea - se trezesc cu dureri la nivelul maxilarului sau cu migrene. Insa, numai medicul dentist poate pune un diagnostic corect. Daca problema isi are radacinile intr-o afectiune psihica, iti va recomanda sesiuni la un psiholog. Daca ai probleme cu felul in care se aliniaza dantura ta, va gasi solutiile necesare pentru a o repara inainte sa fie prea tarziu.Desi multe persoane cred ca o periuta buna este una cu peri mai tari, acest lucru este total fals. O astfel de periuta irita gingiile si afecteaza smaltul. Cel mai bine, in acest caz, este sa vorbesti cu medicul stomatolog, care poate sa iti recomande un tip de periuta potrivita nevoilor tale de ingrijire.Ca regula generala, periajul se efectueaza de doua ori pe zi - dimineata si seara, iar periuta trebuie schimbata o data la cel mult patru luni. Trei ar fi ideal. Apoi, ata dentara este indispensabila unei igiene orale corecte. Pentru ca multe persoane nu stiu sa o foloseasca corect, intreaba stomatologul care este tehnica. In cele din urma, apa de gura te ajuta sa tii sub control acele bacterii care provoaca bolile gingivale. Foloseste-o dupa fiecare periat.Nu uita ca, oricat de priceput este medicul stomatolog la care mergi, mentinerea unui zambet sanatos si alb ca la Hollywood depinde numai de tine si de obiceiurile pe care le ai. Imbunatateste-ti rutina de ingrijire a dintilor, si problemele legate de sanatatea orala vor deveni istorie.