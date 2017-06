Clinica de stomatologie Dental Place ofera solutii estetice pentru o dantura perfecta

Dental Place, Clinica Stomatologica Sector 1 , face parte dintre clinicile de succes din Romania in ceea ce priveste calitatea actului medical asigurat. Mai mult, aceasta clinica se detaseaza de alte centre medicale similare prin accentul pe care il pune pe realizarea unor proceduri estetice de ale caror rezultate poate sa depinda chiar parcursul unui om in viata.In contextul actual se pune mare accent pe modul in care arata o persoana din punct devedere fizic. Sunt domenii de activitate in care nu se poate construi o cariera daca persoana nu arata bine din punct de vedere fizic. Mai mult, sunt domenii in care se pune un accent deosebit pe calitatea zambetului care trebuie sa fie impecabil. Ori, un zambet nu poate fi impecabil daca dintii nu arata fara repros: aliniati corect, forma perfecta, albi etc. In acest sens, Dental Place ofera pacientului optiunea aplicarii unorcare pot rezolva cele mai multe sau chiar toate problemele dentare ce tin de estetica.sunt lucrate din portelan in asa fel incat sa se potriveasca cu suprafata frontala a dintilor, similar unghiilor artificiale utilizate pentru infrumusetarea aspectului pe care il au mainile. Aplicarea fatetelor dentare este inclusa in categoria stomatologie cosmetica deoarece pot sa asigure un zambet alb, stralucitor si dinti bine aliniati.Tehnica este potrivita in urmatoarele situatii:- Smaltul dintilor: De-a lungul timpului, tesutul dur, subtire si translucid care acopera dintii (smaltul) se poate uza si isi poate schimba culoarea. O astfel de uzura poate fi naturala sau poate fi rezultatul unei predispozitii genetice. De multe ori insa este rezultatul consumului de bauturi racoritoare, ceai sau cafea, fumatului, precum si al utilizarii anumitor medicamente.- Uzura: Dintii persoanelor in varsta sunt mai susceptibili de fi uzati, de a avea fisuri sau un aspect general inegal.- Genetica: Unii oameni se nasc cu spatii interdentare anormale care se maresc odata cu varsta.- Dinti inegali: Pot fi rezultatul unui accident sau al uzurii generale in timp.In ceea ce priveste materialele folosite in executarea fatetelor dentare, cele mai comune sunt rasinile compozite si portelanul. In ambele cazuri, obiectivul urmarit este acela de a imita aspectul natural al dintilor.Fatetele dentare sunt cele mai bune solutii pentru cele mai grave cazuri care implica deteriorarea dintilor, modificari de culoare, ciobiri extinse, fisuri, spatii interdentare sau dinti inegali. Desi pot dura mai multi ani, exista riscul de a se rupe la presiunea unei forte externe.Pretul fatetelor dentare poate varia in functie de tipul de material ales pentru realizarea lor, desigur si clinica dentara la care se va face procedura. De obicei, fatetele de portelan sunt mai scumpe decat fatete compozite. Potrivit Dental Place, “fatetele dentare ceramice (Veneers) ofera cea mai de succes restaurare fizionomica a ultimului deceniu in materie de estetica dentara, printr-o metoda non-invaziva si la un pret accesibil!”Clinica Stomatologica Dental Place reprezinta optiunea cea mai buna nu doar pentru calitatea serviciilor ce privesc estetica dentara, ci si pentru alte proceduri stomatologice precum: chirurgie si implantologie dentara, ortodontie, profilaxie si igiena orala, endodontie sub microscop, paradontologie etc. – insa mai multe informatii cu privire la serviciile clinicii se pot obtine de aici: