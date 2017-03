Deodorante naturale impotriva transpiratiei

Stim cu totii ca produsele naturale sunt si cele mai sanatoase, pentru ca sunt facute din ingrediente atent ales, care nu ne pun in niciun fel sanatatea in pericol. Este ideal sa alegem nu numai hrana naturala, ci si bauturi naturale, dar si produse cosmetice de ingrijire a pielii care sa fie facute din ingrediente naturale.Unul dintre produsele de care avem nevoie zilnic pentru ingrijire este. Acesta ajuta la eliminarea mirosului neplacut al transpiratiei din zona axilelor, cat si la reglarea secretiei de transpiratie. Astfel, vei avea un aer proaspat pe tot parcursul zilei, iar hainele tale nu vor fi pline de pete de transpiratie si nici umede la subrat. Deodorantele naturale sunt cele care nu contin parabeni, aluminiu si nici coloranti sintetici.Alegerea deodorantului are o importanta deosebita in mentinerea sanatatii pielii. Alegand un, vei avea grija si de starea ta de sanatate. Pielea nu doar ca va ramane moale si catifelata, dar va scadea si riscul pentru anumite boli.Ingredientele naturale din hrana si din produsele cosmetice sunt cele care au cea mai mare grija de sanatatea noastra, putand scadea chiar si riscul aparitiei cancerului, una dintre cele mai de temut afectiuni ale secolului.Un, este Ben&Anna, care nu contine saruri de aluminiu, triclosan si nici parabeni. Ingredientele acestor deodorante sunt unele naturale, si anume unt de Shea, pudra din radacina de arorut, ulei de cocos, ulei ecologic din seminte de floarea soarelui, extract din frunze de rozmarin, provenit din agricultura ecologica. Inlocuitor natural pentru aluminiu este extractul de frunze de salvie, fiind un ingredient deosebit de util in reducerea mirosului neplacut al corpului, cat si pentru beneficiile sale de eliminare a toxinelor din organism. De asemenea, salvia este recunoscuta pentru ca reduce transpiratia cu un procent de pana la 50%!Untul de shea este un ingredient extrem de util pentru piele, caci calmeaza iritatiile si roseata. Toate aceste ingrediente sanatoase, combinate cu vitamina E contribuie si la hidratarea pielii, zona axilei ramanand curata si catifelata, pielea fiind fina ca de bebelus.este ideal si pentru faptul ca nu lasa urme pe hainele pe care le porti, problema cu care se confrunta, zilnic, milioane de oameni din intreaga lume. Ingredientele sale se absorb rapid in piele, nu lasa urme si nici pete lipicioase, pentru ca este o formula non-grasa si non-aderenta.sunt disponibile in cinci variante, si anume bergamota si limeta, lemn de cedru si ienupar, ylang ylang si calendula, lavanda si salvie, cat si varianta fara parfum. Toate variantele parfumate sunt obtinute din arome naturale. Stiai ca aroma naturala de salvie este ideala si pentru faptul ca ajuta la inducerea unei stari de calm?Deodorantele sunt disponibile nu numai in variantele clasice, deodorant stick, ci si in borcane de sticla elegante. Deodorantele naturale Ben&Anna nu sunt testate pe animale si sunt certificate vegan la cele mai exigente institutii de profil din Europa.