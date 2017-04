Nu astepta aparitia simptomelor! Protejeaza-ti dintii acum cu ajutorul plantelor!

Consideri ca absenta durerii si aspectul placut al dintilor sunt indicii suficiente pentru starea de sanatate a dintilor si gingiilor tale? Autoevaluarea este importanta si identificarea corecta a simptomelor te poate trimite, uneori, in timp util la medicul stomatolog. Din pacate, insa, cele mai multe afectiuni dentare incep sa prezinte simptome sau devin vizibile abia in momentul in care daunele sunt deja majore.Iata doar cateva exemple:– pot avansa pana la radacina si nervul dintelui fara a fi vizibile si fara sa fie insotite de durere.– nu sunt dureroase, insa pot avansa rapid ducand la retractia gingivala, clatinarea si chiar pierderea dintilor.– consta in aparitia unei fisuri la nivelul dintelui, ce poate ajunge uneori pana la nerv. Este adesea asimptomatic, iar atunci cand simptomele apar sunt nespecifice – sensibilitate la dulce si la temperatura, durere la presiunea pe dinte, s.a.Singura modalitate de a sti cu siguranta care este starea dintilor tai este printr-o vizita la medicul stomatolog. Iar singura modalitate de avea grija de ei in permanenta este prin perierea de cel putin doua ori pe zi, folosirea atei dentare pentru curatare interdentara si alegerea unei paste de dinti cu ingrediente ce satisfac nevoile tale specifice pentru sanatate (protectie antibacteriana, desensibilizare, intarirea gingiilor, stoparea sangerarii) si igienizare (albire, indepartarea petelor, improspatarea respiratiei).In natura exista numeroase plante cu substante benefice pentru sanatatea dintilor si a gingiilor. Pornind de la invataturile medicinei ayurvedice, Himalaya le-a selectat pe cele mai eficiente dintre acestea, le-a testat folosind metodele stiintei moderne si le-a incorporat in formule complexe de ingrediente active naturale pentru a crea gama de paste de dinti dedicata sanatatii zambetului tau:, un astringent natural ce previne inflamarea gingiilor si reduce sangerarile, sipentru inlaturarea sensibilitatii prin blocarea tubulilor dentinari expusi, in, cu proprietati antibacteriene si antiseptice,pentru sanatatea gingiilor siinsiinsipentru prevenirea inflamatiilor, efectul antibacterian si de improspatare a respiratiei inEnzime desipentru indepartarea petelor de suprafata inIndiferent care sunt nevoile specifice ale dintilor tai, exista si pentru tine o solutie inspirata din natura pentru o igiena orala completa si corecta si pentru abordarea celei mai bune metode de protejare a sanatatii orale: preventia!Toate produsele Himalaya sunt supuse cercetarii timp de mai multi ani si fiecare planta utilizata este atent selectionata, studiata si testata individual pentru eficacitate. Departamentul de Cercetare si Dezvoltare al companiei Himalaya este alcatuit din peste 200 de specialisti – medici, biochimisti, farmacisti. Gama de cosmetice Himalaya contine produse cu ingrediente active 100% naturale din plante, rezultate ale imbinarii dintre principiile ayurvedice si tehnologia avansata. Himalaya a descoperit si a introdus in domeniul cosmetic plante cu proprietati benefice inedite din flora himalayana, foarte putin cunoscute in Europa, pentru a desavarsi cele 4 categorii distincte ale gamei de ingrijire personala: ingrijirea parului (sampoane, balsamuri, masti, tratamente), ingrijirea fetei (masti, exfoliante, creme, demachiante, lotiuni tonice), ingrijirea corpului (creme, sapunuri, lotiuni) si igiena orala (paste de dinti).