Obtine rezultate vizibile cu aparatele de fitness pentru abdomen de la Sport-Mag

Cu totii ne dorim un abdomen plat sau cu patratele, mai ales in sezonul cald, atunci cand mergem la mare sau la piscina. Forma corpului si imaginea pe care o afisam in societate sunt foarte importante, deoarece ne contureaza personalitatea si reprezinta o expresie a bunastarii in orice mediu. Vara este anotimpul in care purtam haine mai subtiri si mai scurte, fiind totodata si perioada in care corpul nostru iese cel mai mult in evidenta.Abdomenul este o parte a corpului care necesita mai multa atentie, deoarece exercitiile pentru muschii abdominali sunt mai dificile iar rezultatele vin mult mai greu, in comparatie cu alte categorii de muschi. Pentru a avea un corp perfect, nu este nevoie sa cheltuiesti sume foarte mari de bani pe abonamente la sali de fitness aglomerate. Aparatele de fitness pentru abdomen reprezinta cea mai buna solutie pentru cei care vor sa isi lucreze muschii abdominali in confortul propriei locuinte si care nu vor sa isi piarda timpul pentru a merge la sala de fitness.Sport-Mag, un magazin cu peste 10 ani de experienta in domeniul comercializarii echipamentelor sportive, iti ofera o multitudine de aparate de fitness pentru abdomen la preturi accesibile, care te ajuta sa iti conturezi o imagine de invidiat.Chiar daca pe internet exista o mare diversitate de produse destinate abdomenului, iti recomandam cateva din cele mai cele mai eficiente aparate de fitness pentru abdomen de la Sport-Mag, pentru ca tu sa ai parte de cele mai rapide rezultate:Banca de abdomene este conceputa pentru utilizarea in spatii mici. Datorita umpluturii moi si a calitatii materialelor anticorozive, aceasta ofera un grad ridicat de confort. Structura bancii este din otel de calitate si asigura rezistenta pentru o sarcina maxima de 100 de kg.Fiind unul din cele mai eficiente aparate de fitness pentru abdomen, banca ofera posibilitatea reglarii atat in pozitia inclinata cat si in pozitia orizontala. In aceste fel, te poti bucura de exercitii de abdomene cu dificultate diferita si de exercitii in pozitia orizontala. Mai mult, pe banca orizontala poti face usor exercitii cu sau fara gantere pentru spate, brate, umeri si piept. Iata cateva din aceste exercitii:- spate: ramat pe un brat cu gantera- brate: flotari pentru triceps, extensii cu haltera si gantere, flexiuni inversate din articulatia radiocarpiana- umeri: ridicari ale bratelor din pozitia culcat, pe o parte, impins cu ganterele si haltera pe banca- piept: ridicari cu gantere si haltera culcat pe spateAparatul de fitness pentru abdomen AB Lifter este unul din aparatele care imbina foarte bine exercitiile pentru muschii abdominali cu exercitiile pentru muschii fesieri si ai bratelor. Antrenamentele cu acest aparat sunt solicitante, insa rezultatele vin foarte rapid. De exemplu, este suficient sa lucrezi 5 minute pe zi cu acest aparat si vei observa cum muschii tai se vor tonifia rapid.Aparatul are 4 niveluri de intensitate, este ideal pentru antrenamentele de acasa deoarece este pliabil, are un cadru stabil din otel inoxidabil si suporta o greutate maxima de 100 kg. Mai mult, calculatorul cu care este dotat iti ofera detalii despre timp, calorii arse si numarul de repetitii/minut, iar confortul este asigurat de rolele moi de spuma si manerele anti-alunecare de calitate.Power Tower Ergo Pro este unul din cele mai bune si eficiente aparate fitness de abdomen deoarece este o combinatie intre o bara de tractiuni si doua paralele cu functii multiple, ideale pentru dezvoltarea muschilor abdomenului, a bratelor si a spatelui. Exercitiile realizate cu ajutorul acestui aparat se folosesc de propria ta greutate, iar cadrul unghiular asigura o pozitie ferma si elimina balansul corpului in timpul miscarii.Deoarece este unul din aparatele de fitness pentru abdomen multifunctionale, pe langa bara de tractiuni si barele paralele, se gasesc 2 manere anti-alunecare special concepute pentru flotari in partea inferioara a acestuia.Printre cele mai importante exercitii pentru abdomen pe care le poti face cu acest aparat de fitness se numara:- ridicarea picioarelor la barele paralele- ridicarea picioarelor din suspendat la bara de tractiune- tractiuni la bara fixa la ceafa, tractiuni la bara fixa la piept- flotari la barele paralele si la manerele fixeNimic nu este usor, de aceea, pentru a avea cele mai rapide rezultate este foarte indicat sa combini exercitiile aparatele de fitness pentru abdomen cu o dieta echilibrata. Dieta trebuie sa fie bogata in legume, fructe, fibre alimentare, proteine si slaba in carbohidrati. Daca te vei antrena cate o ora de minimum 3 ori pe saptamana, vei putea observa rezultatele inca din a doua saptamana. Cu putin efort si dedicare iti va fi din ce in ce mai usor sa iti conturezi un abdomen plat cu patratele, sa slabesti si sa te mentii in forma pe termen lung.