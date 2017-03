Pana in ce punct merita sa-ti imbratisezi corpul, asa cum e el. Iata ce zic vedetele despre asta

Este important sa ajungi la o stare de echilibru tu cu tine, iar asta inseamna sa-ti accepti corpul, cu toate imperfectiunile sale. Totusi, acest lucru nu se traduce prin delasare. Poti sa te simti bine in propriul corp, urmand in acelasi timp pasii pentru ingrijirea si mentinerea sa. Cel mai usor drum spre a-ti aprecia formele este ca mai intai sa fi incercat solutiile despre care se stie ca functioneaza, tinand cont de particularitatile tale.Probabil cea mai comuna problema a femeilor este celulita. Ca o matusa pisaloaga, celulita este enervanta, dar nici nu o putem evita si asta pentru ca oricine o poate dezvolta la un moment-dat de-a lungul vietii. Apare atunci cand fibrele de colagen care leaga grasimea de piele se intind si se rup, permitand celulelor de grasime sa se extinda. Poti afla din acest articol complet despre cum poti sa faci celulita mai putin evidenta odata pentru totdeauna, in functie de particularitatile tale.La fel ca tine, vedetele se confrunta si ele cu problema celulitei. Iar daca unele dintre ele incearca sa ofere imaginea corpului perfect, trecut mereu prin filtrul photoshopului, exista si exceptii. Vorbim despre acele vedete curajoase, care ne inspira si ne arata ca defectele corpului sunt umane si nu ar trebui blamate sau aratate cu degetul; tot acestea, insa, sunt constiente ca fara activitate fizica regulata, vasodilatatie, drenaj ori masaj anticelulitic, n-ar avea curaj sa-si asume si sa-si iubeasca corpul. Iata ce vedete se simt bine in propriul corp si cum au ajuns la aceasta asumare.Primul model cu forme pline care a aparut pe coperta editiei de costume de baie a revistei Sports Illustrated, Ashley Graham, a ajutat multe femei cu forme pline sa prinda incredere in propriul corp. Iar misiunea ei pare ca nu se termina aici. Cu orice prilej, modelul isi impartaseste filosofia pe retelele de socializare, ajungand, astfel, sa dezvolte un fel de cult al respectului pentru corpurile inzestrate cu forme.Una dintre imaginile sale foarte populare pe instagram o arata fericita pe o bicicleta, lasand la vedere celulita de pe coapsa dreapta, cu mesajul „Un pic de celulita nu a facut rau nimanui. Nu te mai judeca, imbratiseaza lucrurile pe care societatea le considera urate”. Mesajul a fost intarit de cuvintele cheie „iubeste pielea in care traiesti” si „frumusete mai presus de dimensiuni”. Desigur, nu este de trecut cu vederea faptul ca poza a fost surprinsa in timpul unei plimbari cu bicicleta, promovand si o viata activa si sanatoasa.Actrita nu s-a ferit niciodata sa vorbeasca public despre imaginea falsa a femeii promovata in zilele noastre si despre lupta sa de a se autoaccepta. Intr-un interviu acordat revistei Marie Claire, ea ne povesteste: „Când eram mica nu auzeam niciodata intariri pozitive despre imaginea corpului de la nicio femeie din viata mea. Auzeam doar lucruri negative. Acest lucru este foarte daunator pentru ca asta inseamna ca esti programata ca femeie sa te autoexaminezi critic. Eu eram plinuta, am avut mereu picioarele mari, pantofii gresiti si par urat”.Insa atitudinea ei s-a schimbat radical de-a lungul timpului, reusind sa aprecieze adevarata ei frumusete si incercand sa inspire si alte femei. Intr-un alt interviu acordat publicatiei The Sun, ea afirma mandra: „Arat ca oamenii de pe strada. Nu am un bust perfect, am celulita - normal ca am - si am forme rotunde. Daca asta face femeile sa se simta mai puternice in orice fel, atunci este minunat”. De asemenea, blonda a declarat in nenumarate randuri ca ii place sa aiba grija de sanatatea ei, insa nu se gandeste obsesiv cat de plat este stomacul ei, spre exemplu.Zi de zi, Jennifer urmeaza un antrenament fizic riguros si o dieta sanatoasa: face yoga, cardio, este atenta la numarul caloriilor, are grija sa ii ofere consistenta organismului si este o fana a fructelor si legumelor, motiv pentru care are si un corp de invidiat. Insa subiectul imaginii frumusetii feminine atinge o coarda sensibila pentru ea. In nenumarate cazuri si-a exprimat nemultumirea referitoare la cat de permisiva este mass media cu unele cuvinte insultatoare: „Mass media trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru efectele pe care le are asupra noilor generatii, asupra fetelor care se uita la televizor si invata cum sa vorbeasca si cum sa fie cool. Brusc, va deveni amuzant sa razi de fata care poarte o rochie urata. Si cuvantul. Ar trebui sa fie ilegal sa ii spui cuiva asta la televizor”, spunea ea intr-un interviu pentru Barbara Walters.Invata sa iti iubesti si apreciezi corpul asa cum este, indiferent de ceea ce te nemultumeste la el. Nu uita insa sa ii arati ca il apreciezi printr-un regim alimentar sanatos, activitate fizica si rasfata-l din cand in cand cu acele tratamente de infrumusetare despre care stii ca pot ameliora anumite imperfectiuni. E important sa simti ca ai control asupra propriului corp. Toate acestea te vor face sa te simti nemaipomenit in propria piele.