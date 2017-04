Piele uscata sau atopica? Cum sa-i reactivezi resursele naturale

Descuamare, crapaturi, senzatie de mancarime, iritatii, roseata. Sunt doar cateva dintre multiplele probleme ale pielii uscate sau atopice. Zeci de produse, tratamente naturiste si mituri. Persoanele cu astfel de probleme depun eforturi enorme pentru echilibrarea filmului hidrolipidic al pielii, iar rezultatele sunt adesea descurajante. Există totusi cai sigure de a restabili mecanismele biologice proprii ale pielii. Si nu sunt mituri…In general, dermatita atopica, afectiune cutanata inflamatorie foarte frecventa la copii intra in remisie inainte de adolescenta. Insa, caracterul recurent al bolii lasa pacientul atopic, tot restul vietii, cu o piele uscata, sensibila, care are nevoie de atentie si ingrijire zilnica, fiind expus riscului de a dezvolta si alte manifestari alergice sau boli atopice precum rinita alergica sau astmul bronsic.Boala nu este contagioasa si are un caracter recurent, insa poate fi controlata, simptomele pot fi reduse, puseurile pot fi prevenite sau ameliorate. 20% dintre copiii din intreaga lume sufera de dermatita atopica si 3% dintre adulti, boala avand cauza genetice. Potrivit studiului “Dermatita atopica: Epidemiologie globala si factori de risc”, realizat in Elvetia, in peste 70% dintre cazuri, dermatita atopica intra in remisie inainte de adolescenta, insa aparitia bolii se produce, in 85% dintre cazuri, inainte de varsta de 5 ani. Potrivit aceluiasi studiu, in 15% dintre cazuri apar si alte simptome alergice in primul an de viata.Desi dermatita atopica poate avea lungi perioade de remisie, puseurile pot reaparea oricand, deci pielea are nevoie permanenta de ingrijire, chiar si in momentele in care pare ca functiile ei s-au reglat. Un regim de viata echilibrat, o dieta in care sunt evitati alergenii (laptele de vaca, nuci, soia, albus de ou, peste), evitarea dusurilor fierbinti si a lenjeriei de corp sintetice fac parte din regimul de viata al unei persoane aflate pe “teren atopic”.In acelasi timp, pacientii cu boli atopice ar trebui sa inteleaga faptul ca aceste afectiuni nu se trateaza cu mituri. Leacurile, chiar si cele “naturale”, de tipul diverselor uleiuri presate la rece nu trateaza boala ci, dimpotriva, o pot agrava. De exemplu, uleiul de cocos, oricat de pur si natural ar fi, este considerat un potential alergen.Pentru ingrijirea corecta a pielii uscate sau atopice trebuie folosite intotdeauna produse dermatologice recomandate de specialisti si cu beneficii dovedite clinic: geluri sau uleiuri de dus blande, puternic hidratante care nu indeparteaza sebumul natural al pielii. In al doilea rand, este foarte important ca, dupa dus, pielea sa fie tratata cu o crema dermatologica pentru corp care reface si pastreaza echilibrul natural al pielii, avand proprietati anti-inflamatorii, calmante si protectoare.Urmand zi de zi un program complet de ingrijire, pielea uscata, foarte uscata sau atopica isi regaseste echilibrul, se fortifica, isi regaseste functiile reparatoare naturale, redevine o bariera protectoare pentru organism.Totul a inceput in anii ’70, cand un biolog pasionat de studiul pielii, Jean Noel Thorel, a infiintat Laboratoarele Dermatologice Bioderma. “Atunci cand pielea sufera, ar trebui sa ii folosim propria biologie si sa o invatam sa traiasca in mod corect, in loc sa ne multumim doar sa o tratam pe moment”. Acesta este principiul in baza caruia s-a construit filosofia Bioderma.Dupa zeci de ani de cercetari si dedicatie pentru studiul pielii, munca expertilor in dermatologie imbinandu-se cu cea a biologilor, game inovatoare de produse dermatologice au revolutionat conceptul de ingrijire dermatologica. ATODERM, gama dedicata pielii uscate, foarte uscate si atopice, a fost inspirata chiar de piele, de propriile mecanisme de aparare, regenerare si adaptare.Produsele de curatare si ingrijire ATODERM sunt formulate cu ingrediente brevetate, biomimetice (folosesc molecule prezente in piele, sau mimeaza componentele si mecanismele biologice naturale). Astfel, produsele dermatogice ATODERM sunt hipoalergene, au o toleranta excelenta, scad reactivitatea pielii, combat inflamatia si pruritul, oferind ingrijire blanda si hidratare durabila. Produsele ATODERM sunt create dupa principiile naturale de functionare a pielii, reactivand resursele naturale si regland mecanismele biologice ale acesteia.Dermatita atopica nu se trateaza cu “leacuri”. Alege tratamentul sigur si informatia corecta! Pe www.pieleuscata.com , combatem miturile legate de ingrijirea pielii uscate, foarte uscate si atopice. Aici gasesti cele mai actuale sfaturi ale specialistilor dermatologi despre ingrijirea pielii uscate, foarte uscate sau atopice, pentru intreaga familie.