Cum scapi super-usor de vergeturile inestetice

Vergeturile sunt niste cicatrici lineare care initial au o nuanta roz, iar apoi se deschid la culoare. Nu trebuie sa intri in panica atunci cand le observi pe abdomen sau pe coapse. Exista o serie de tratamente impotriva vergeturilor cum ar fi: lasere, uleiuri naturale, geluri cu silicon si creme create special pentru a remedia aceste probleme.Un tratament foarte eficient este cel cu crema care contine vitamina K, in paralel cu o dieta bogata in alimente care contin aceasta vitamina, asa cum sunt salata verde, rosiile, ficatul de pasare si produsele lactate, nucile si semintele.Masajul cu ulei de levantica face si el minuni in tratarea vergeturilor. Aplica pe zona afectata si maseaza cu miscari circulare ferme.E vorba despre o crema cu efect exfoliant datorita continutului de samburi de caisa pisati marunt. La fel ca si cu uleiul din levantica, trebuie sa aplici pe zona afectata de vergeturi si sa masezi bine, de doua ori pe saptamana. In scurt timp, vergeturile se vor estompa.Amesteca o jumatate de ceasca de ulei de migdale cu doua linguri de cafea cruda si o lingura de cacao pura. Aplica pe zona afectata de vergeturi masand bine. Vei activa in acest fel circulatia sangelui, accelerand astfel vindecarea pielii.