Accesorizeaza-ti tinuta cu ceasurile GUESS

Atunci cand iti formezi tinutele, de fiecare data trebuie sa te gandesti si la o accesorizare pentru acestea, si asta consuma timp si bani. Pentru ca pentru fiecare tinuta sa ai o accesorizare diferita, iti trebuie o suma de bani nici pe departe nesemnificanta, si mult timp in cautarea elementelor necesare si preferate.De ce nu ti-ai accesoriza tinuta cu ajutorul ceasurilor?! Ceasul este un accesoriu destul de pretios si pe care il poti utiliza in accesorizarera mai multor tinute, fiind de altfel nu numai un accesoriu ci si o necesitate, asadar poti satisface aceste doua nevoi printr-un singur element ca un ceas, sau prin mai multe ceasuri, diferite ca si stil, si culoare, nuanta, pentru a il asorta cu diversele tinute. Guess Romania , este un brand de ceasuri foarte cunoscut atat pe plan national cat si international, si anul acesta ne pune la dipozitie o multitudine de ceasuri noi, perfecte pentru primavara aceasta, diferite ca si stil, dar si modele foarte variate.Pentru ca primavara se poarta culorile deschise poti opta pe un ceas deschis la culoare, adica cu cureaua alba si cu un cadran colorat, pentru a-l purta cu majoritatea tinutelor tale deschise la culoare, de primavara. Unele dintre ceasuri au motive floralei in interiorul cadranului, iar pentru ca este primavara, sunt perfecte din acest punct de vedere, nu ezita sa aduci putina culoare tinutei tale si sa fi in conformitate cu acest anotimp frumos.Poti opta pentru un ceas cu o curea bratara, fie pe auriu, fie pe argintiu, acesta este si mai usor de asortat deoarece il poti purta cu aproape orice, depinde numai de stilul ceasului, daca este un ceas sport nu il vei putea purta tot timpul sau daca este prea elegant, iarasi, nu va putea face parte din tinuta ta de fiecare data, asadar ideal ar fi sa optezi pentru un ceas casual, fie cu o curea din piele, fie bratara, aici depinde si de preferintele tale, si astfel il vei putea purta zi de zi, dat fiind ca nu este numai un accesoriu, nu este nimic in neregula sa il porti zilnic.Ceasul este un accesoriu de care te atasezi, daca il porti o perioada indelungata, atunci cand nu il vei mai purta vei simti lipsa lui, asadar cea mai buna decizie este sa iti achizitionezi doua ceasuri, unul pe argintiu si unul pe auriu si sa le porti in functie de celelalte elemente pentru care ai optat in ziua respectiva.Atunci cand vorbim de ceasuri nu vorbim numai de ceasuri de dama cat si de ceasuri barbatesti . Iar pentru barbati este cu atat mai important cu cat poate fi singurul accesoriu din tinuta, si asadar trebuie ales cu atentie si sa il alegi cu atentie.