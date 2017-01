Acesoriile care te scot din anonimat iarna asta

Este asa frig afara! Mai avem inca doua luni de suportat gecile groase, cizmele si fularele care ne impiedica sa ne afisam obiectele vestimentare in toata splendoarea lor, insa nu trebuie sa disperam. Cu putina imaginatie si bun gust, transformam tinutele banale de iarna in adevarate outfituri demne de covorul rosu.In cazul tinutelor banale, cu adevarat detaliile fac diferenta! Important este sa mizam pe micile accesorii care ne intregesc tinuta si ne ofera un aer desavarsit de eleganta si stil, cum sunt, de exemplu, indispensabilele. Aceste accesorii pot deveni adevarate semnaturi ale noastre, daca le alegem cu simt de raspundere. Important este ca ceasul de mana pe care il purtam sa fie de calitate, sa ne reprezinte si sa fie in ton cu tinuta din ziua respectiva.Piata este plina de modele din care puteti alege, insa ca recomandare, aruncati un ochi in colectiile de, colectii in care veti gasi cu siguranta ceasul de mana potrivit pentru voi.Un alt accesoriu indispensabil este parfumul. Acum ca aerul este mai tare, iar caldura nu ne copleseste, putem purta cu usurinta parfumuri dulci, puternice, cu arome usor barbatesti, de care ne ferim vara insa ne plac atat de mult. Aveti curaj sa lasati urma de parfum pe unde treceti, veti iesi din anonimat cu siguranta. Aceeasi recomandare ca si in cazul ceasurilor de mana, parfumul trebuie sa fie de calitate, pentru ca impresia lasata sa fie pozitiva.Nu in ultimul rand, geanta pe care o purtati, este un accesoriu ce iese in evidenta cu usurinta. Nu trebuie sa investiti sume colosale in genti de la firme cunoscute, sau si mai rau, in replici ale brandurilor internationale. Important este ca geanta care va insoteste sa fie de calitate si in armonie cu restul tinutei voastre, pentru o imagine de bun gust.Cel mai important in alegerea accesoriilor de care vorbim, este ca acestea sa fie originale, de calitate. Astfel, alegeti magazinele de specialitate, autorizate, din marile centre comerciale disponibile in toata tara. De asemenea, puteti alege shoppingul online. Un exemplu de site ce comercializeaza produse originale, este Ceasmania.ro, site-ul distribuitorului Guess in Romania. Aici puteti gasi atat ceasuri de mana pentru voi, cat si pentru iubitii vostri, unfiind cadoul perfect pentru ocazii deosebite.Astfel, chiar daca vremea nu este favorabila tinutelor comode, asta nu inseamna ca ne impiedica sa aratam bine si sa ne simtim frumoase. Detaliile sunt cele care conteaza si fac diferenta intre o tinuta banala si una de podium.