Calitatea consacrata a marcii Tissot!

Tissot este parte a companiei Swatch Group, cel mai mare producator si distribuitor de ceasuri din lume, care se situeaza printre brand-urile de succes ce scot pe piata modele remarcabile care surprind permanent prin inovatie si performanta, castigand inimile milioanelor de purtatori de astfel de accesorii.Varietatea modelelor sunt caracterizate ca fiind ceasuri de calitate, capitol la care Elvetia, tara detinatoare a unei astfel de distinctii nu vrea sa faca rabat in ceea ce priveste materialele, mecanismele, durabilitatea si eficienta produselor distribuite pe piata de catre acest stat.Intalnim in colectiile marcii Tissot ceasuri barbatesti la preturi accesibile in comparatie cu alte marci elvetiene iar cei ce decid sa achizitioneze un astfel de produs raman placut surpinsi de finetea materialelor folosite si maiestria cu care sunt create accesoriile pana in cele mai mici detalii, cum ar fi: limbile, cifrele, curele, cadranele si sistemele de inchidere.Prin traditia sa, tesuta inca de la infintarea companiei in anul 1853, Tissot s-a angajat sa respecte reguli simple in design-ul ceasurilor create iar la fiecare lansare de produs sa uimeasca prin functii deosebite si detalii sofisticate. Spiritul neobosit de pionierat in domeniul ceasurilor a condus la transformarea unei afaceri mici din oraselul Le Locle la o companie de renume international prezenta in 160 de tari.Fanii colectiilor de ceasuri Tissot , raman fideli modelelor consacrate deoarece au constatat ca firma produce numai articole de calitate, surprinzand prin alegerea unor materiale ca sideful, lemnul sau piatra, modele ce au prins foarte bine la publicul larg.