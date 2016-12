Ce tip de caciula trebuie sa porti ca sa arati super bine

Iti vom spune azi cum sa iti alegi caciula potrivita, in functie de forma fetei tale, asa incat sa iti stea foarte bine.In acest caz, trebuie sa alegi o caciula sau o palarie care sa iti rotunjasca vizual chipul. Daca iti plac caciulile in stil rusesc, atunci poarta-le cu urechile lasate in jos. In schimb, daca iti plac caciulile ceva mai sport, atunci poarta-le pe crestetul capului spre spate, asa incat sa lasi la vedere fruntea. Mai poti purta si o esarfa in jurul capului.In acest caz, ai nevoie de ceva care sa iti alungeasca vizual chipul. Daca porti o bereta cu bor, aseaz-o pe o parte. In cazul in care optezi pentru o palarie, nu o trage pe frunte, ci poart-o la linia parului. Evita caciulile micute si care stau strans pe cap.In acest caz, ideal este sa scoti in relief linia mediana a fetei si sa evidentiezi ochii. Opteaza pentru caciuli sau palarii care iti acopera in intregime fruntea. Foloseste accesorii in partea de sus a capului: ciucuri, funde. Caciulile in stil rusesc trebuie purtate cu urechile ridicate.Tot ce trebuie sa faci este sa gasesti solutia pentru a-ti reduce vizual lungimea fetei. In cazul in care porti o basca, trage-o pe o parte, lasata spre baza fetei. Caciulile tricotate sau cele in stil rusesc, cu borurile ridicate te vor avantaja.