Ceasul ce nu trebuie sa lipseasca din colectia ta!

Fie ca vorbim despre garderoba, fie despre colectia de accesorii, exista in fiecare un element “must have”."One is never over-dressed or under-dressed with a Little Black Dress." —Da, vorbim despre „ the little black dress” unul dintre acele elemente, care cu siguranta nu lipseste din garderoba niciuneia dintre noi. Intrebarea este de ce e asa de nelipsita din garderoba noastra?!In primul rand e vorba de culoare, fiind neagra, o putem accesoriza diferit, pentru ca ne permite acest lucru, fie o putem accesoriza cu accesorii aurii, fie argintii, fie colorate, si astfel o putem reinterpreta de fiecare data. Plus ca noi toate stim ca non culoarea negru ascunde tot ceea ce noi ne dorim sa ascunda, astfel rochia neagra nu are bariere.Eleganta de care da dovada o haina/ rochie neagra e debordanta si plus ca o haina neagra, fie costum,fie pantalon, fie rochie poate fi purtata/purtat in diverse situatii si locuri. Fie ca mergem la birou, sau la o petrecere, sau iesim pur si simplu cu prietenii in oras, cu siguranta o alegere buna este una dintre aceste piese.Daca vorbim de accesorii, vorbim despre coliere, cercei, bratari si ceasuri , si aici, de asemenea exista o diversitate de culori, stiluri, modele in care pur si simplu ne pierdem. Accesorile sunt atat de importante in compunerea unei tinute pentru ca ele confera tinutei "acel ceva" pe care toate il cautam pentru a ne scoate din anonimat si a ne da stralucire,bineinteles daca sunt corect purtate. Acest ceas guess prezentat in imaginea de mai sus, este unul dintre elementele „must have”, este un ceas elegant, un ceas ce ne scoate din anonimat, asadar nici acesta nu ar trebui sa lipseasca din colectia noastra de accesorii. Intr-adevar nu o sa-l putem purta cu tinute colorate sau sport dar se completeaza perfect cu rochia neagra pe care deja se presupune ca o avem. Poate fi purtat si cu tinute casual, fie un sacou negru, fie o pereche de pantaloni negri, si nu numai negri cat si alte culori si nuante, totul tine de imaginatia fiecaruia si de dorinta fiecaruia de a incerca diverse tinute, si diverse accesorizari ale acestora.Ceea ce mi-a placut la acest ceas este, de asemenea, aceasta combinatie de negru si auriu, si mi se pare ca succesul acestei asocieri are loc si datorita modelului curelei si de a sparkling-ul din interiorul cadranului.Intrebarea urmatoare ar fi, bun, dar negrul il purtam si vara?!Iar raspunsul este da, pentru ca bronzul iese asa de suav in evidenta datorita acestei culori/nonculori. Si imaginati-va cum o sa stea acest ceas pe mana bronzata, auriul avand un rol foarte important in acest scop. Asadar, chiar si in seri de vara, cand majoritatea fetelor vor purta tinute in alb, tu vei schimba tiparele cu o tinuta all black inteligent accesorizata.Iar daca vrei ca tinuta ta sa fie completa, nu uita sa-i achizitionezi si iubitului tau un ceas barbatesc la fel de elegant ca al tau.