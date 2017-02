Ceasul perfect pentru tinutele din jeans!

Tinutele din jeans sunt foarte practice, dat fiind ca ele pot fi purtate atat vara cat si iarna. Vara cele din jeans de culoare deschisa, ca bleu, sunt preferate de majoritatea, iar iarna cele de culoare inchisa ca bleomarin, sunt perfecte pentru vremea inchisa de afara.Si pentru a avea o tinuta perfecta, trebuie sa ne gandim si la o accesorizare potrivita pentru aceasta, incepand cu ceasul, cercei, esarfa etc. Printre multitudinea de ceasuri de la GUESS Romania unul ne-a atras atentia si l-am gasit potrivit pentru zilele in care preferam jeans-ul, fie pentru toata tinuta, fie o pereche de pantaloni sau o camasa din acest material.Ceasul de mana reprezinta o mare parte din accesorizarea unei tinute, pentru ca tine locul atat ceasului de mana, care ne este de folos si pe care il purtam nu numai pentru frumusetea lui cat si pentru utilitatea acestuia, dar el poate fi purtat si pe post de bratara, mai mult daca acesta are un design special si complex.Ceasurile de la GUESS sunt fashion si ele sunt purtate si folosite in accesorizare dat fiind design-ul lor, care este destul de complea si difera de la un model la altul asadar pentru ca toate de dorim cat mai multe ceasuri, nu ezitati sa aruncati o privire peste modelele de pe site-ul lor oficial Ceasmania.ro, unde o sa gasiti noi colectii de ceasuri demana Si pentru ca vorbeam de tinutele din jeans, mai exact despre anumite ceasuri perfecte pentru acestea, sunt cele cu cureaua din denim, de o nuanta deschisa perfecta pentru primavara aceasta, exteriorul cadranului fiind accesorizat cu pietricele stralucitoare. Cu un ceas ca acesta la mana si o tinuta in aceasi nuanta din jeans nu ai cum sa treci neobservata, iar restul accesorizarii depinde doar de tine daca o mai consideri necesara, eventual inca o pereche de cerecei de dimensiuni mici si tinuta este gata.Pe site-ul lor gasiti si ceasuri barbatesti , diferite modele, pentru diferite ocazii, cu design clasic sau complex, depinde numai de dvs ce anume cautati.