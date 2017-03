Ceasuri si accesorii pentru primavara aceasta!

Primavara e colorata, asortati-va cu anotimpul si optati pentru piese vestimentare si accesorii asemenea ei, colorate, vaporoase, si de culori deschise.Nu ezitati sa purtati culori indrasnete, iesite din tipar, nu exagerati cu ele intr-o tinuta, dar nu strica sa aveti o pata de culoare indrasneaza si atipica.Tinutele ies in evidenta si capata un sens print accesorizare, putem indrepta aceasi tinuta in directii diferite printr-o accesorizare diferita, asadar puneti accentul pe accesorizare si pe elementele din cadrul acesteia.Ceasul este un element important intr-o accesorizare, deoarece este observabil, iar daca acesta exceleaza printr-un design deosebit cu sigurata va atrage priviri asupra sa, de asemenea acesta este foarte util si achizitionare lui corecta va v-a ajuta sa-l incadrati in diferite tinute.In achizitionarea de ceasuri trebuie sa fi-ti atenti la aspecte ca, stilul ceasului pe care il preferati, fie unul clasic, simplu, fie unul complex cu un design special, brand-ul de la care il achizitionati, functionalitatea acestuia, culorile pe care le preferati si pe care obisnuiti sa le purtati.Guess Romania este un brand cunoscut atat pentru accesorii si ceasuri cat si pentru haine, si va pune la dispozitie o multitudine de modele de ceasuri printre care si noile colectii din primavara aceasta, ceasurile sunt foarte bune si din punct de vedere al functionalitatii, al calitatii dar si al preturilor, asadar nu ezitati sa aruncati o privire peste ceasurile de la gueaa pe care le gasiti pe site-ul lor oficial Ceasmania.ro ( distribuitor oficial de ceasuri guess in Romania).Ceea ce este interesant este faptul ca pe parcursul lunii acesteia, martie, pentru ca este luna adresata femeilor, cei de la Guess Romania v-au pus la dispozitie seturi de ceasuri, formate dintr-un ceas si un cadou ce consta in bijuterii ca: bratara, colier, inel si cercei.Majoritatea seturilor sunt gandite astfel incat acestea se potrivesc si pot si purtate in impreuna, potrivandu-se perfect, atat daca vorbim despre culori si nuante de auriu si argintiu cat si ca structura si stil.Ceasurile din primavara acestui an sunt perfecte pentru acest anotimp, sunt colorate iar unele dintre ele au motive florale fie in interiorul cadranului, fie pe toata suprafata ceasului, iar daca sunteti interesati de ceasuri barbatesti , veti gasi de asemenea modele diverse si stiluri diferite de ceasuri.Daca sunteti o persoana activa si optati pe tinute sport, casual atunci puteti alege un ceas cu curea din silicon, fiind perfect pentru acest gen de tinute, iar ca si model, ve-ti avea de unde alege, iar daca de obicei optati pentru tinutele elegante, puteti alege unul dintre ceasurile de acest gen, cu un design, clasic, simplu si de efect si nu numai.