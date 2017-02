Ceasurile GUESS pentru Valentine`s day

Pentru ca Valentine’s day se apropie, si pentru ca stim cu totii ca fetelor le place sa fie rasfatate in aceasta zi, am venit cu o idee de cadouri potrivita pentru aceasta zi. Guess romania va pune la indemana cele trei ceasuri din colectia guess din anul acesta, ce sunt perfecte pentru aceasta zi speciala in care cu toti vrem sa ne surprindem persoana iubita, cu un cadou de exceptie, ce speram ca ii va aminti de aceasta zi speciala. Design-ul deosebit al cadranului, face ca acest ceas sa fie unul perfect pentru cadoul de valentine’s day, un cadou de neuitat datorita inimioarei din interiorul cadranului, fiind semnificativa pentru aceasta zi.Cu atat mai potrivite intrucat primavara este aproape iar cu unul dintre cele trei ceasuri iubita ta va fi pregatita sa intampine primavara cu zambetul pe buze. Stim cat de importante sunt schimbariile de la un sezon la altul, toate fetele vor sa-si innoiasca garderoba, mai ales atunci cand vorbim de primavara, poate cel mai frumos anotimp, perioada in care poti purta o diversitate de tinute, te poti juca cu multitudinea de culori ce-ti stau la dispozitie, de care iti era atat de dor, si iti poti cumpara accesorii vii colorate care sa te aduca si pe tine in acest peisaj de primavara ce promite multe. Asadar ii poti cumpara iubitei tale o esarfa viu colorata impreuna cu unul dintre ceasuri pentru a puncta cele doua evenimente importante pentru ea si pentru a te bucura alaturi de ea o data de venirea zilei indragostitiilor si sa intampinati primavara intr-o armonie frumoasa. Si pentru ca nu am uitat nici de voi barbatii, pentru ca si pentu voi venirea primaverii trebuie sa vina cu noi proiecte, noi achizitii, si schimbari de garderoba, va propun sa aruncati o privire pe lista de ceasuri barbatesti , si sa-l alegeti pe cel pe care il considerati primavara voastra!